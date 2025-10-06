Ολυμπιακός: Σκιαγραφώντας το ντεμπούτο του Νιλικίνα που λύνει εναλλακτικά τον... γόρδιο δεσμό

Το Μαρούσι υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στο αναμορφωμένο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εκτός έδρας του Αμαρουσίου με 100-81 και ξεκινώντας με το δεξί την υπεράσπιση του περσινού τίτλου του πρωταθλητή.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε το ενδιαφέρον από την πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» ήταν το ντεμπούτο του Νιλικίνα. Κι αυτό γιατί ο γκαρντ του Ολυμπιακού έδειξε θετικά στοιχεία που (έστω και προσωρινά) κάνουν τον Μπαρτζώκα να εκτελεί το πλάνο του πιο... ήρεμος.

Το θετικό ντεμπούτο, τα «κουπιά» στην άμυνα και το 1vs1

Eurokinissi

Ο Νιλικίνα στα 20:03 παρουσίας του στο παρκέ είχε 12 πόντους με 3/5 δίποντα και 2/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 φάουλ εναντίον του και 2 κερδισμένα. Ο Γάλλος βοήθησε αρκετά τον Ολυμπιακό και φάνηκε γιατί θεωρείται ένας elite γκαρντ στην άμυνα. Φυσικά σε αυτό τον βοηθούν τα μακριά του χέρια και ο ίδιος δείχνει την διάθεση να κλέψει μπάλες και να πιέσει τον χειριστή της αντίπαλης ομάδας.

Επιθετικά, φαίνεται να έχει αυτό που έχει και ο Γουόκαπ. Χειρισμό μπάλας, ικανότητα στην οργάνωση και την αύρα ενός floor general. Με μια βασική διαφορά. Ο Γάλλος μπορεί να σκοράρει με πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια, είναι πολύ καλός στο «ένας εναντίον ενός» και δεν διστάζει να πηγαίνει για drive. Φυσικά θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, αλλά το πρώτο δείγμα είναι θετικό.



Ο Μπαρτζώκας ήξερε τι «ψώνιζε», μένει να δούμε το... μετά

Eurokinissi

Ο Μπαρτζώκας ήξερε τον Νιλικίνα πριν ακόμη φορέσει τα «ερυθρόλευκα». Ποτέ, μα ποτέ δεν κάνει μια μεταγραφή για να την κάνει. Αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του, μετά την νικηφόρα αναμέτρηση με το Μαρούσι.

«Δεν ξέρω γιατί υποτιμάται ο παίκτης. Υπογράψαμε τον παίκτη γιατί είναι παίκτης μεγάλης κλάσης. Εγώ το ξέρω αυτό. Θέλει λίγο conditioning γιατί δεν έχει παίξει καθόλου. Θέλει να παίζει συνεχόμενα σε μεγάλη ένταση. Είναι προσθήκη που μας ανεβάζει επίπεδο με το παιχνίδι του. Τα shooting guards που έχουμε είναι πολλά. Δεν είναι θέμα αν περισσεύει. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που θα έχουν τις ευκαιρίες τους να παίξουν», σχολίασε σχετικά ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά.



Βέβαια, θα πρέπει να τονίσουμε πως το τρίποντο του Νιλικίνα δεν είναι αυτό ενός σουτέρ και ο Ολυμπιακός δεν διαθέτει ένα γκαρντ που του λύνει αυτό το θέμα. Ωστόσο, πλέον υπάρχει ένας PG που απειλεί το αντίπαλο καλάθι και αυτό διαφοροποιεί αρκετά τα δεδομένα. Το μέλλον θα μας δείξει αν αυτή ήταν η μεταγραφή που θα λύσει όλους τους «γόρδιους δεσμούς».