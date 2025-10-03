Σπορ Μπάσκετ Euroleague Βαθμολογία Euroleague Παναθηναϊκός Ολυμπιακός

Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της Euroleague μετά και το τέλος της 2ης αγωνιστικής

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 2η αγωνιστική.

INTIME
INTIME
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μία μέρα μετά την ήττα του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπαρτσελόνα και ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ με 96-103, με τους Σορτς, Γκραντ και Ναν να μένουν μακριά από την καλή τους απόδοση.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μπασκόνια, ενώ ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στο ΣΕΦ απέναντι στη Dubai BC.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, που με εντυπωσιακή εμφάνιση κέρδισε την Αναντολού Εφές και έκανε το 2/2, ενώ το ίδιο ρεκόρ πέτυχε και η Ζάλγκιρις, λυγίζοντας στο Κάουνας τη Φενέρμπαχτσε.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου:

  • Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88
  • Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου:

  • Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε 84-81
  • Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-87
  • Μονακό - Dubai BC 103-81
  • Βιλερμπάν - Μπασκόνια 102-95
  • Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 96-103
  • Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια 103-94
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί σε εξέλιξη

Η βαθμολογία της Euroleague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 2-0
  2. Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0
  3. Βαλένθια 2-0
  4. Βίρτους Μπολόνια 1-1
  5. Μονακό 1-1
  6. Παναθηναϊκός 1-1
  7. Φενέρμπαχτσε 1-1
  8. Ρεάλ Μαδρίτης 1-1
  9. Μιλάνο 1-1
  10. Μπαρτσελόνα 1-1
  11. Βιλπερμπάν 1-1
  12. Μπάγερν Μονάχου 1-1
  13. Αναντολού Εφές 1-1
  14. Ολυμπιακός 1-1
  15. Dubai BC 1-1
  16. Παρτίζαν 1-1
  17. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1 *
  18. Παρί 0-1 *
  19. Μπασκόνια 0-2
  20. Ερυθρός Αστέρας 0-2

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 8/10 στις 21:05
  • Παρτίζαν – Αναντολού Εφές 9/10 στις 21:30
  • Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 9/10 στις 21:30
  • Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 9/10 στις 21:30
  • Παρί – Βίρτους Μπολόνια 9/10 στις 21:45
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 9/10 στις 22:00
  • Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 10/10 στις 20:45
  • Ολυμπιακός – Dubai BC 10/10 στις 21:15
  • Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/10 στις 21:30
  • Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 10/10 στις 21:30

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Euroleague Βαθμολογία Euroleague Παναθηναϊκός Ολυμπιακός

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader