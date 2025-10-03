Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της Euroleague μετά και το τέλος της 2ης αγωνιστικής

Μία μέρα μετά την ήττα του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπαρτσελόνα και ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ με 96-103, με τους Σορτς, Γκραντ και Ναν να μένουν μακριά από την καλή τους απόδοση.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μπασκόνια, ενώ ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στο ΣΕΦ απέναντι στη Dubai BC.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, που με εντυπωσιακή εμφάνιση κέρδισε την Αναντολού Εφές και έκανε το 2/2, ενώ το ίδιο ρεκόρ πέτυχε και η Ζάλγκιρις, λυγίζοντας στο Κάουνας τη Φενέρμπαχτσε.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου:

Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88

Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου:

Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε 84-81

Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-87

Μονακό - Dubai BC 103-81

Βιλερμπάν - Μπασκόνια 102-95

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 96-103

Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια 103-94

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί σε εξέλιξη

Η βαθμολογία της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-0 Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0 Βαλένθια 2-0 Βίρτους Μπολόνια 1-1 Μονακό 1-1 Παναθηναϊκός 1-1 Φενέρμπαχτσε 1-1 Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 Μιλάνο 1-1 Μπαρτσελόνα 1-1 Βιλπερμπάν 1-1 Μπάγερν Μονάχου 1-1 Αναντολού Εφές 1-1 Ολυμπιακός 1-1 Dubai BC 1-1 Παρτίζαν 1-1 Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1 * Παρί 0-1 * Μπασκόνια 0-2 Ερυθρός Αστέρας 0-2



Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής