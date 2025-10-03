Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της Euroleague μετά και το τέλος της 2ης αγωνιστικής
Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 2η αγωνιστική.
Μία μέρα μετά την ήττα του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπαρτσελόνα και ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ με 96-103, με τους Σορτς, Γκραντ και Ναν να μένουν μακριά από την καλή τους απόδοση.
Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μπασκόνια, ενώ ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στο ΣΕΦ απέναντι στη Dubai BC.
Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, που με εντυπωσιακή εμφάνιση κέρδισε την Αναντολού Εφές και έκανε το 2/2, ενώ το ίδιο ρεκόρ πέτυχε και η Ζάλγκιρις, λυγίζοντας στο Κάουνας τη Φενέρμπαχτσε.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Πέμπτη 2 Οκτωβρίου:
- Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 97-88
- Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78
- Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 89-77
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου:
- Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενέρμπαχτσε 84-81
- Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-87
- Μονακό - Dubai BC 103-81
- Βιλερμπάν - Μπασκόνια 102-95
- Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 96-103
- Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια 103-94
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί σε εξέλιξη
Η βαθμολογία της Euroleague
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-0
- Ζαλγκίρις Κάουνας 2-0
- Βαλένθια 2-0
- Βίρτους Μπολόνια 1-1
- Μονακό 1-1
- Παναθηναϊκός 1-1
- Φενέρμπαχτσε 1-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 1-1
- Μιλάνο 1-1
- Μπαρτσελόνα 1-1
- Βιλπερμπάν 1-1
- Μπάγερν Μονάχου 1-1
- Αναντολού Εφές 1-1
- Ολυμπιακός 1-1
- Dubai BC 1-1
- Παρτίζαν 1-1
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1 *
- Παρί 0-1 *
- Μπασκόνια 0-2
- Ερυθρός Αστέρας 0-2
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 8/10 στις 21:05
- Παρτίζαν – Αναντολού Εφές 9/10 στις 21:30
- Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 9/10 στις 21:30
- Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 9/10 στις 21:30
- Παρί – Βίρτους Μπολόνια 9/10 στις 21:45
- Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 9/10 στις 22:00
- Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 10/10 στις 20:45
- Ολυμπιακός – Dubai BC 10/10 στις 21:15
- Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/10 στις 21:30
- Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 10/10 στις 21:30