Παναθηναϊκός: Πρωτοφανές ξέσπασμα Γκραντ μετά την ήττα από Μπαρτσελόνα

Οι αποφάσεις των διαιτητών στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Κάτι που φάνηκε και από την αντίδραση ενός εκ των πιο ήρεμων παικτών της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Ο Τζέριαν Γκραντ δεν συνηθίζει να «χτυπάει» μέσα από τα social media, ειδικά κάνοντας αναφορά στη διαιτησία, όμως αυτή τη φορά ξέσπασε, με μήνυμά του.

Σε αυτό καλεί τους διαιτητές να βελτιωθούν, αλλά και να δείξουν σεβασμό σε μια ομάδα που έχει κατακτήσει επτά φορές την Euroleague στο παρελθόν. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί καλύτερος στη συνέχεια της σεζόν.

Στο μήνυμά του ο Τζέριαν Γκραντ ανέφερε: «Μπορούμε και θα παίξουμε καλύτερα. Αλλά μπορούν κι αυτοί να είναι καλύτεροι; Ελάτε τώρα; Μπορούμε να δείξουμε λίγο σεβασμό στους 7 φορές Πρωταθλητές, παρακαλώ; Αρχίζει να μοιάζει προσωπικό, ε;»