Ολυμπιακός: Το μάθημα στη Βιτόρια που έγινε πάθημα στη Μαδρίτη και η «καμπάνα» της second unit

Ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague έπαιξε στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ και μετά από ένα κακό τέταρτο δεκάλεπτο, όπου σκόραρε μόλις 8 πόντους ηττήθηκε για πρώτη φορά φέτος με 89-77.

Οι Πειραιώτες πλέον έχουν ρεκόρ 1-1, αφού κέρδισαν στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στη Βιτόρια την Μπασκόνια, ενώ η Ρεάλ επίσης 1-1 καθώς έχασε στην Μπολόνια από τη Βίρτους. Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Μιλουτίνοφ με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ και ο Ντόρσεϊ με 20 πόντους (16π στο 1ο μέρος) και 3 κλεψίματα.

Ο Ντόρσεϊ που μπήκε σαν... Φλας και η ασυνέπεια της second unit

Eurokinissi

Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε από εκεί ακριβώς που σταμάτησε στη Βιτόρια. Μπήκε φουριόζος στο γήπεδο και πέντε λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου είχε ήδη 10 πόντους. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τρομερό ποσοστό στα σουτ, στο πρώτο ημίχρονο (56%) και υπάρχει εξήγηση. Ο Σκαριόλο έστελνε όλους τους παίκτες της Ρεάλ για το επιθετικό ριμπάουντ. Έτσι, όταν ο Ολυμπιακός κατάφερνε να το εξασφαλίσει είχε ανοιχτούς χώρους για να τρέξει το γήπεδο και να βρει αμαρκάριστα σουτ, απέναντι σε αργές ισπανικές περιστροφές.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, εμφανίστηκε η ασυνέπεια της ομάδας του Πειραιά, όπως στο πρώτο παιχνίδι με την Μπασκόνια. Είναι ξεκάθαρο πως η second unit του Ολυμπιακού δεν έχει «δέσει» ακόμη. Ο Χολ αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, είτε με τον Φερνάντο, είτε με τον Ταβάρες και κάπως έτσι πήρε τη θέση του (μετά από 2 γρήγορα φάουλ) ο Αντετοκούνμπο. Ο Λι δεν μπορούσε να σταματήσει εύκολα τον Χεζόνια που βρήκε ρυθμό και η διαφορά εξανεμίστηκε στο ένα καλάθι (44-45). Κάπου εκεί ανέλαβαν δράση οι Γουόρντ και Φουρνιέ, με τον Βεζένκοφ (τον οποίο περιόρισε σημαντικά η Ρεάλ) να πετυχαίνει 7 πόντους στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου.

Το spacing, το κόλπο της Ρεάλ με την κυκλοφορία μπάλας και μια τεράστια ευκαιρία που χάθηκε

Eurokinissi

Ο Μπαρτζώκας έριξε ξανά στο παρκέ το βασικό σχήμα με Ντόρσει, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ και με τον Σέρβο να συνεισφέρει σε ριμπάουντ, άμυνα και επίθεση (ουκ ολίγα... γλυκά hook) διατήρησε τη διαφορά στους 5 πόντους (64-69). Ένα δεκάλεπτο στο οποίο ο Φελίζ ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους φιλοξενούμενους και η Ρεάλ μάρκαρε πολύ καλύτερα τους «ερυθρόλευκους» στην περιφέρεια, για να περιορίσει το τρομερό 56% στα τρίποντα του πρώτου ημιχρόνου.

Ωστόσο, το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν αυτό που καθόρισε τον νικητή. Ο Χολ πέρασε στο παρκέ, όμως το ματς αυτό δεν του «ταίριαξε». Όπως δεν ταίριαξε και στον Βεζένκοφ. Οι «Πειραιώτες» είχαν πολύ κακό spacing στο παρκέ και η Ρεάλ τους άφηνε να κάνουν overdribbling, γνωρίζοντας πως αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να το παίξει ο Ολυμπιακός. Ο Καμπάτσο κατάφερε να κλειδώσει αμυντικά τον Ντόρσεϊ, τα πολλά λάθη... θόλωσαν το μυαλό των πρωταθλητών Ελλάδας (χωρίς πόντο για 6 αγωνιστικά λεπτά, με 1/16 τρίποντα μετά το πρώτο δεκάλεπτο) και η Ρεάλ πήρε μια απόλυτα δίκαιη νίκη.

Το ταξίδι στην Ισπανία «φωνάζει» αλλαγές στη second unit

Eurokinissi

Το 1/2 απέναντι σε Μπασκόνια και Ρεάλ δεν είναι κακός απολογισμός. Ωστόσο, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη έδειξε πως χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για δύο ροζ φύλλα αγώνα. Και μάλιστα, η απώλεια συγκέντρωσης στα τελευταία λεπτά, έκανε τη Ρεάλ να πάρει διψήφια διαφορά που κανείς δεν ξέρει πως θα μετρήσει στη «σούμα» της Regular Season.

Το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση είναι τα αποτελέσματα. Εντούτοις, εκτιμώ πως το τεχνικό επιτελείο θα πρέπει να αναθεωρήσει και να προβληματιστεί για το ποιοι παίκτες θα απαρτίζουν τη second unit. Για παράδειγμα, είναι πολλές οι φορές που το σχήμα με Λι και Πίτερς... μπάζει αμυντικά. Ο Μπαρτζώκας είναι ένας προπονητής που λειτουργεί με το ρολόι, όσον αφορά τους χρόνους των παικτών κι αυτό δεν θα αλλάξει. Μένει να δούμε αν στα επόμενα παιχνίδια θα ανακατευτεί η τράπουλα στις «δεύτερες» πεντάδες.