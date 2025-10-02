Έγραψε ιστορία ο Παπανικολάου: Πρώτος σε συμμετοχές στην ιστορία του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έφτασε τις 748 συμμετοχές με τον σύλλογο, ξεπερνώντας τον θρυλικό Γιώργο Πρίντεζη (747) και ανεβαίνοντας στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία της ομάδας.

Οι δύο τους, φίλοι και συνοδοιπόροι επί σειρά ετών, υπηρέτησαν τον Ολυμπιακό με αφοσίωση και συνέπεια, κατακτώντας μαζί ευρωπαϊκά τρόπαια, πρωταθλήματα Ελλάδας και Κύπελλα, ενώ αποτέλεσαν και αποτελούν πρόσωπα-σύμβολα για την «ερυθρόλευκη» οικογένεια και ιστορία.

🚨 Another “red-and-white” record for our captain!



Kostas Papanikolaou has now made 748 appearances in the Olympiacos jersey, surpassing legend Giorgos Printezis (747) and becoming the player with the most games in club history! 🔴⚪



💻 https://t.co/1QgJhuFM4U@EuroLeague… pic.twitter.com/xlyyj6u9E7

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Μια ακόμη «ερυθρόλευκη» κορυφή κατέκτησε ο αρχηγός μας!

Στην αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε συνολικά τις 748 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού, άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος «τερμάτισε» στις 747 και πλέον είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου!

Πιο συγκεκριμένα, ο «Παπ» -με την αποψινή 02/10/25 αναμέτρηση- μέτρά 370 στην Ευρωλίγκα, 339 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 31 Κύπελλο Ελλάδος και 8 στο Super Cup. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε 349 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, 364 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 32 στο Κύπελλο Ελλάδος και 2 στο Διηπειρωτικό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κώστας Παπανικολάου είναι κάτοχος και των εξής σημαντικών ρεκόρ: