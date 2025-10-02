Σπορ Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός Αθλητικές Μεταδόσεις Μπάσκετ Euroleague

Η ώρα και το κανάλι του Ρεάλ-Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις στην Euroleague

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός είχε μια δύσκολη πρεμιέρα στην EuroLeague, ωστόσο κατόρθωσε να φύγει νικητής από τη Βιτόρια, επικρατώντας της μαχητικής Μπασκόνια με 102-96.

Οι «ερυθρόλευκοι» ωστόσο, παραμένουν στην Ισπανία, καθώς οι υποχρεώσεις τους στην ιβηρική, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επόμενος αντίπαλός τους στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ηττήθηκε στην πρεμιέρα αναπάντεχα από τη Βίρτους Μπολόνια. Επομένως, στόχος για τη «Βασίλισσα», είναι η πρώτη νίκη της!

Η αναμέτρηση στη Μαδρίτη, είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

  • Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας 21:30, Novasports 5
  • Παρτίζαν - Μιλάνο 21:30, Novasports 4
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 21:45, Novasports Prime

