Η ώρα και το κανάλι του Ρεάλ-Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός είχε μια δύσκολη πρεμιέρα στην EuroLeague, ωστόσο κατόρθωσε να φύγει νικητής από τη Βιτόρια, επικρατώντας της μαχητικής Μπασκόνια με 102-96.

Οι «ερυθρόλευκοι» ωστόσο, παραμένουν στην Ισπανία, καθώς οι υποχρεώσεις τους στην ιβηρική, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Επόμενος αντίπαλός τους στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ηττήθηκε στην πρεμιέρα αναπάντεχα από τη Βίρτους Μπολόνια. Επομένως, στόχος για τη «Βασίλισσα», είναι η πρώτη νίκη της!

Η αναμέτρηση στη Μαδρίτη, είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας