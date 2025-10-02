Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού ζει χωρίς τηλεόραση, μακριά από όλους και κοντά στο Θεό

Ο Ίγκορ Μιλάνoβιτς αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του πόλο της Γιουγκοσλαβίας, με τον ίδιο, να έχει αγωνιστεί με το... σκουφάκι της πρώην χώρας στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1984 και 1988 κατακτώντας και τις δύο φορές το χρυσό μετάλλιο, ενώ σε συλλογικό επίπεδο ξεκίνησε την καριέρα του στην Παρτιζάν το 1975 και έμεινε εκεί μέχρι το 1989, παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε πως αγωνίστηκε και για τον Ερυθρό Αστέρα την σεζόν 1991-92.

Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, έγινε προπονητής το 2009 ξεκινώντας από την «ασπρόμαυρη» πλευρά του Βελιγραδίου, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2022/23 βρέθηκε και στα μέρη μας, για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Από τότε ζει μια απομονωμένη και ήσυχη ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την προσοχή του κοινού.

Έχει μείνει μακριά από τα Μέσα Ενημέρωσης, και τώρα αποκάλυψε τον λόγο. Έχει βρει την ηρεμία του στη φύση, στο Κοσμάι, όπου απολαμβάνει μια απλή ζωή, χωρίς τηλεόραση, ειδήσεις και τη φασαρία της πόλης. Πρόσφατα βρέθηκε καλεσμένος στην εκδήλωση «Friendship World Cup», σε πόλη της πατρίδας του, της Σερβίας, όπου μίλησε για το πως είναι η ζωή του πλέον.

«Σήμερα ζω 40 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι, στον Κοσμάι, στο χωριό Πόποβιτσι. Εκεί έχω ένα κομμάτι γης, ένα παλιό οικογενειακό σπίτι και ένα καινούργιο, σάουνα, πισίνα... Ασχολούμαι επίσης με την προληπτική ιατρική. Έχω επιστρέψει στον αθλητισμό, αλλά με διαφορετική μορφή – εστιασμένος στην υγεία. Η βάση είναι η αναπνοή· το κάνω εδώ και δέκα χρόνια, αρχικά στον εαυτό μου, και τώρα δουλεύοντας και με άλλους», δήλωσε σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την εκδήλωση.

Επί προσθέτως αναφέρθηκε αναλυτικότερα στον τρόπο ζωής του, τονίζοντας πως όπως όταν αγωνιζόταν στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, έτσι και τώρα δεν έχει τηλεόραση στον προσωπικό του χώρο. «Όπως δεν είχα τηλεόραση στο Ζάγκρεμπ, έτσι δεν έχω ούτε στον Κοσμάι. Ζω χωρίς αυτήν εδώ και πολύ καιρό. Μου αρέσει να παρακολουθώ πού και πού κάποια ταινία ή έναν αθλητικό αγώνα, αλλά αυτό μπορώ να το κάνω στον φορητό υπολογιστή μου. Δεν παρακολουθώ δελτία ειδήσεων, έτσι η ζωή μου είναι πιο υγιής. Είμαι πιο κοντά στον Θεό όταν είμαι χωρίς αυτές τις πληροφορίες», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν στοχεύει να επιστρέψει στο Βελιγράδι σύντομα, ο ίδιος τόνισε πως όχι, όμως άφησε ανοιχτή την επιστροφή στις πισίνες, λέγοντας πως ο Θεός είναι περίεργος και δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. «Δεν ξέρω. Ο Θεός είναι παράξενος... Δεν θα ήθελα να πω τίποτα, γιατί ο Θεός συχνά με εκπλήσσει. Ακόμη κι όταν νομίζω ότι καθοδηγώ κάτι και έχω τον έλεγχο, με εκπλήσσει», ολοκλήρωσε.