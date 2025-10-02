Πώς έζησε ο Μαρινάκης το Άρσεναλ-Ολυμπιακός: Οι αντιδράσεις στις ευκαιρίες και η ξεχωριστή ομιλία

Ο Ολυμπιακός στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στην πανίσχυρη Άρσεναλ, όμως δύο γκολ, στο ξεκίνημα και στο φινάλε του αγώνα, έδωσαν τη νίκη στους «κανονιέρηδες» με 2-0, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League.

Στο «Έμιρεϊτς», βρέθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να παρακολουθήσει το μεγάλο παιχνίδι της ομάδας του. Ο τηλεοπτικός φακός τον εντόπισε, με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού, να εμφανίζεται όρθιος και... αγχωμένος για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Ο τηλεοπτικός φακός «έπιασε» και την αντίδραση του στη μεγάλη ευκαιρία του Ελ Κααμπί, με τον ίδιο να φαίνεται στην αρχή να λέει «γκολ» κι αμέσως μετά να χειροκροτεί τους παίκτες και να πιάνει το κεφάλι του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Έμιρεϊτς», ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στους παίκτες του για την προσπάθεια, τους τόνισε ότι έκαναν τον κόσμο να νιώσει περήφανος για την εικόνα και αναφέρθηκε στο ματς της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, ζητώντας τη νίκη.

«Κάνατε τον κόσμο να νιώσει περηφάνεια», τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του.

Το βέβαιο είναι ότι ο πρόεδρος των «ερυθρολεύκων», έζησε με ένταση το μεγάλο παιχνίδι στο Λονδίνο. Από τα επίσημα, οι κάμερες τον απαθανάτισαν σε τρεις χαρακτηριστικές στιγμές που αποτυπώνουν απόλυτα το κλίμα της βραδιάς. Συγκεκριμένα, εθεάθη να βγάζει selfie πριν τη σέντρα, δείχνοντας χαλαρός και χαμογελαστός λίγο πριν κορυφωθεί η αγωνία.

Ωστόσο, όταν η ένταση του αγώνα χτύπησε... κόκκινο, ο ισχυρός άνδρας των νταμπλούχων Ελλάδας, εθεάθη με τα μάτια κλειστά, καθώς ζούσε έντονα τις φάσεις που είχε ο Ολυμπιακός στο «Εμιρεϊτς» για να βρει ένα γκολ. Βέβαια, δεν έλειψε και η έντονη αντίδρασή του με ορισμένες διαμαρτυρίες