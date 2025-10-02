Ολυμπιακός: Το status που έχει αλλάξει και το μεγαλείο που... ακούστηκε μέχρι το Λονδίνο

Έχασε τον αγώνα, κέρδισε τις εντυπώσεις! Ο ψυχωμένος Ολυμπιακός πλήρωσε το νωθρό ξεκίνημα του, έφτασε πολλές φορές κοντά στην ισοφάριση, η τύχη και ο... Ράγια όμως του στέρησαν την ευκαιρία να φύγει με αποτέλεσμα (2-0) από το Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μαρτινέλι (12') και Σάκα (92') στις καθυστερήσεις σκόραραν για την ομάδα του Αρτέτα που... άντεξε στο σφυροκόπημα των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο μέρος.

Το κακό ξεκίνημα, οι στημένες φάσεις και το θάρρος του Μεντιλίμπαρ

Η φετινή Άρσεναλ, μαζί με την περσινή έκδοση, είναι η καλύτερη των τελευταίων πολλών ετών. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί πως οι «κανονιέρηδες» έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, την διετία αυτή, όσον αφορά την Premier League.

Η ομάδα του Αρτέτα δεν θα άφηνε κανένα περιθώριο για λάθος. Το λάθος αυτό έγινε στο γκολ του Μαρτινέλι (πολύ αργότερα ήρθε και του Σάκα).

Ο Ολυμπιακός είχε διαβάσει σχεδόν άριστα το ματς. Δεν άφηνε τους γηπεδούχους να βγουν στην αντεπίθεση. Πάντα υπήρχε κάποιος στην άμυνα. Προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει πως ο Μεντιλίμπαρ έστησε «ταμπούρι».

Το αντίθετο μάλιστα. Μπήκε και έπαιξε στα ίσια το παιχνίδι. Αυτό λέει πολλά για το ποιός είναι ο Βάσκος προπονητής.

Πήρε σχεδόν άριστα στα ανασταλτικά του καθήκοντα, δεν έδωσε εύκολα κόρνερ στην Άρσεναλ (ένας τομέας που πλέον έχει γίνει case study για τους Άγγλους) και όσες φορές εκτέλεσε στημένα η Άρσεναλ, τις αντιμετώπισε αποτελεσματικά.

Η μπάλα που παίζει παιχνίδια, το μεγαλείο στο Emirates και η δικαίωση που δεν αργεί

Eurokinissi

Το status του Ολυμπιακού (κακά τα ψέματα) έχει αλλάξει. Πλέον δεν μπορεί να συγκριθεί εύκολα με τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, αφού κοιτάζει στα μάτια «μεγαθήρια» του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να αισθάνονται αδικημένοι, τόσο στο ματς με την Πάφο που η μπάλα έπαιζε παιχνίδια (0-0), τόσο και στο Λονδίνο, εκεί που δικαιωματικά, θα μπορούσε να έχει βρει τουλάχιστον ένα γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ βρήκε 8 σουτ. Η πιο κλασσική ευκαιρία βέβαια, ήταν αυτή του Ποντένσε στο πρώτο 45λεπτο.

Εκεί, αν έμπαινε η μπάλα το ματς θα είχε μάλλον διαφορετική τροπή. Βέβαια με τα «αν» δεν γράφεται η ιστορία.

Σε αυτές τις δυο αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός έχει μόλις 1 βαθμό, την στιγμή που θα μπορούσε να έχει μίνιμουμ 3 και... μάξιμουμ 4. Ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου ωστόσο υπάρχει και δικαιώνει τις ομάδες που δεν... φοβούνται. Ας μην βιαστεί κανείς να αποκλείσει το γεγονός πως ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει αποτέλεσμα που θα μνημονεύεται στα ματς που απομένουν. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα μπει να παίξει τις πιθανότητες του σε όλα τα παιχνίδια. Είτε απέναντι είναι η Μπαρτσελόνα, είτε η νεοφώτιστη Καϊράτ.