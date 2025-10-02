Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια αντιπάλους τέτοιου επιπέδου»

Έχασε τον αγώνα, κέρδισε τις εντυπώσεις! Ο ψυχωμένος Ολυμπιακός πλήρωσε το νωθρό ξεκίνημα του, έφτασε πολλές φορές κοντά στην ισοφάριση, η τύχη και ο... Ράγια όμως του στέρησαν την ευκαιρία να φύγει με αποτέλεσμα (2-0) από το Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του τόνισε πως είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του. Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κοιτάξουν στα μάτια έναν αντίπαλο υψηλού επιπέδου όπως η Άρσεναλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

«Παίξαμε απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα. Μια από τις καλύτερες ομάδες. Το αποτέλεσμα οφείλεται εκεί. Παίζουν με μεγάλη ένταση, με μεγάλη ταχύτητα και με τον τρόπο που παίζουμε εμείς σε αναγκάζουν να τρέχεις ψηλά και να πρέπει να πιέζεις και να αντέχεις όλο και περισσότερο.



Το αποτέλεσμα οφείλεται στο ότι είναι μια καλύτερη ομάδα. Το παιχνίδι μας ήταν αξιοπρεπές, παλέψαμε και δείξαμε ότι μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια».



Για το αν είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών: «Ναι. Ήμασταν πολύ καλοί αν και πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να δυσκολεύουμε ακόμη περισσότερο ομάδες αυτού του επιπέδου. Το πιστέψαμε και αυτό φάνηκε και παίξαμε καλά. Το σημαντικό είναι ότι το πιστέψαμε».



Για το αν με τέτοιες εμφανίσεις ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί στα νοκ-άουτ: «Πιστεύω ναι αφού δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια. Έχουμε και άλλους μεγάλους αντιπάλους μπροστά μας για να δείξουμε τι μπορούμε. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε για να αντιμετωπίσουμε την Κυριακή τον ΠΑΟΚ».