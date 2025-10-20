Αφιέρωμα της Μπαρτσελόνα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Ένας παλιός γνώριμος»

Η Μπαρτσελόνα ολοκληρώνει την προετοιμασία της για την αναμέτρηση ενάντια στον Ολυμπιακό και με ειδική δημοσίευση των Καταλανών στην επίσημη τους σελίδα θυμάται τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χαρακτηρίζοντας τον ως «παλιό γνώριμο».

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο αφιέρωμα των «μπλαουγκράνα», ο Βάσκος προπονητής αποτελεί «οικείο πρόσωπο» για τους Καταλανούς, αφού έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τη Μπαρτσελόνα 25 φορές συνολικά, εκπροσωπώντας έξι διαφορετικούς συλλόγους.

Η δημοσίευση αναφέρει πως «Ο Μεντιλίμπαρ έχει περάσει από αρκετούς πάγκους της La Liga στη διάρκεια της καριέρας του και αυτό τον έφερε πολλές φορές αντιμέτωπο με την ομάδα μας. Η πρώτη συνάντηση ήταν το 2007 με τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ και η πιο πρόσφατη το 2023 με τη Σεβίλλη», προσθέτοντας πως ο Ισπανός έχει κοουτσάρει στις αναμετρήσεις εναντίον της Μπαρτσελόνα και τις Αλαβές, Οσασούνα, Εϊμπάρ και Λεβάντε.

Σε αυτές τις 25 αναμετρήσεις, η Μπαρτσελόνα έχει κερδίσει 21 φορές, έχει ηττηθεί μόλις μία φορά και τρία παιχνίδια έληξαν ισόπαλα.

Ο Ολυμπιακός και το ρεκόρ του Μέσι

Οι Καταλανοί στο αφιέρωμα τους κάνουν μία σύντομη αναδρομή και στις αναμετρήσεις τους εναντίον του Ολυμπιακού το 2017 για το Champions League και καταγράφουν πως «Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μόλις δύο φορές στο παρελθόν, και οι δύο το 2017. Η πρώτη, στο "Καμπ Νου", βρήκε την Μπαρτσελόνα νικήτρια με 3-1 — αγώνας που έμεινε στην ιστορία ως εκείνος όπου ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το 100ό ευρωπαϊκό του γκολ. Η δεύτερη, στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης", ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα».

Τέλος, οι «μπλαουγκράνα» αναφέρουν πως έχουν βρεθεί αντιμέτωποι και με άλλες ελληνικές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια και πιο συγκεκριμένα τους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Πανιώνιο με ρεκόρ 10 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.

Η μεγάλη αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα εναντίον του Ολυμπιακού θα διεξαχθεί στο στάδιο Μονζουίκ της Βαρκελώνης την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 19:45 και οι «ερυθρόλευκοι» ευελπιστούν πως η κακή παράδοση του Μεντιλίμπαρ απέναντι στους «μπλαουγκράνα» θα αποτελέσει παρελθόν.