Μεντιλίμπαρ: «Αν παίξουμε με την Μπαρτσελόνα όπως στο πρώτο μέρος, θα μας βάλουν 8 γκολ»

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ σοβαρός στην Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ και επέστρεψε στις νίκες με δύο γκολ του Ελ Καμπί. Ωστόσο ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε ότι, παρά το γεγονός πως η ομάδα του είχε τις ευκαιρίες και σκόραρε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, αν συνεχίσει να παίζει με αυτόν τον τρόπο απέναντι στη Μπαρτσελόνα, δύσκολα θα έχει τύχη για θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Σήμερα το πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά πάρα πολύ παράξενο. Καταφέραμε να βάλουμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες για να βάλουμε κι άλλα, ωστόσο, αν δούμε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου νομίζω πως ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς».

Για την πρώτη εμφάνιση Μάνσα στο πρωτάθλημα: «Η πρώτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα, από τα πράγματα που μπορούμε να σώσουμε σήμερα, ήταν καλός, αποτελεσματικός, καλός δίπλα στον Ρέτσο»



Για την ετοιμότητα ενόψει Μπαρτσελόνα: «Αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, θα μας βάλουν οκτώ γκολ, δεν γνωρίζω το επίπεδο ετοιμότητας»