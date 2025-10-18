Οταν o Ολυμπιακός είναι «αγριεμένος» κι έχουν κέφια Ελ Καμπί - Ποντένσε...

Ο Ολυμπιακός έκανε το απόγευμα του Σαββάτου (18/10) στη Λάρισα ό,τι ακριβώς θέλει ο προπονητής του και απαιτεί το βάρος της φανέλας του. Μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια, πάτησαν γκάζι από το πρώτο δευτερόλεπτο, σκόραραν στο πρώτο λεπτό κι έδειξαν στην ΑΕΛ ποιος είναι το «αφεντικό» της αναμέτρησης.

Αυτό που αναμενόταν, ότι δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ θα προχωρούσε σε «ελεγχόμενο» ροτέισον ενόψει και του αγώνα της Τρίτης με τη Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» επίσης έγινε. Ηταν δεδομένο εδώ και μέρες, ιδιαίτερα στο διάστημα της διακοπής, ότι ο Βάσκος τεχνικός δουλεύει συστηματικά κι ετοιμάζει τον Σιπιόνι για τον άξονα. Ο 20χρονος Αργεντινός βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα, πλάι στον συμπατριώτη του Εσε και με τον Ορτέγκα, επίσης, στο αρχικό σχήμα, να δίνει και την ασίστ στο 0-1.

Τα δύο μηχανάκια από τη χώρα του Μαραντόνα, δεν άρχισαν να βρεθούν στο γήπεδο και να δώσουν το ρυθμό σε όλη την ομάδα. Με Ποντένσε και Ελ Καμπί σε τρομερά κέφια, στο πρώτο γκολ χάθηκε το τόπι και κατέληξε στα δίχτυα με τρόπο μαγικό, από το τακουνάκι του Μαροκινού αρχισκόρερ.

Ο «Μέντι», ωστόσο, έδειξε εμπιστοσύνη και σε άλλους δύο αριστεροπόδαρους. Είχε στο αρχικό σχήμα και, μάλιστα, δεξιά στο «φτερό» τον Γιαζίτζι, ενώ στο κέντρο της άμυνας εμπιστεύθηκε τον Βραζιλιάνο Μάνσα, ο οποίος έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα, καθώς είχε παίξει ως τώρα μόνο στο ματς Κυπέλλου με τον Αστερα στην Τρίπολη.

Η παρουσία του Τούρκου μπαλαντέρ, βοήθησε τον Ολυμπιακό να έχει καλύτερη κυκλοφορία κι επιλογές με τη μπάλα και περισσότερη ποιότητα στα «στημένα». Είναι δεδομένο ότι ο κόουτς των «ερυθρολεύκων» πόνταρε και στις αμυντικές αδυναμίες του Ουάρντα, από την άλλη, ωστόσο, απαίτησε από τον Γιουσούφ να επιστρέφει για να δίνει βοήθειες στον Κοστίνια που για μία ακόμη φορά ξεκίνησε κάπως νωθρά, αλλά στη συνέχεια ήταν αλάνθαστος...

Σε ένα ανοιχτό ματς που άνοιξε ακόμη περισσότερο με το γρήγορο γκολ του πρώτου λεπτό, οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να σκοράρουν άλλες δύο φορές στο καπάκι, με τον Ελ Καμπί να επιχειρεί στο 10' ένα ανάποδο ψαλίδι από σέντρα του Ποντένσε, αλλά τη μπάλα να μην του κάνει το χατίρι και να φεύγει λίγο άουτ, όπως έγινε και στο 38' από ασίστ του Τσικίνιο.

Φτιαγμένος ο Μαροκινός να πετύχει όσο γίνεται περισσότερα γκολ, πέτυχε ένα εκπληκτικό, βρήκε δεύτερο από την άσπρη βούλα, αλλά έχασε και τρία ακόμη από ευνοϊκή θέση. Με άλλα λόγια θα μπορούσε να πετύχει καθαρό χατ τρικ, πριν οι δύο ομάδες πάνε στην ανάπαυλα, αλλά όλα μπαίνουν κι όλα χάνονται.

Κερδισμένο στοίχημα ο Μάνσα

Από τους λόγους που έχει ο Μεντιλίμπαρ να χαμογελά, ένας από τους σημαντικότερους είναι ο Γκουστάβο Μάνσα. O 21χρονος Βραζιλιάνος, με μπόι 1.90, μπήκε να παίξει σε μία από τις πιο δυνατές έδρες και τα πήγε περίφημα. Άνετος με τη μπάλα, σίγουρος στις επεμβάσεις του, ανίκητος στο ψηλό παιχνίδι, επικίνδυνος στην απέναντι περιοχή. Από δική του ενέργεια (σουτ στην κίνηση) προήλθε το πέναλτι στο φινάλε του πρώτου μέρους που έφερε το ματς στο 0-2, ενώ και στο β' μέρος προσπάθησε να πάρει ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες. Ακόμη και να οδηγήσει τη μπάλα προς την επίθεση. Ένα δύο λαθάκια σε εύκολες κατοχές δεν τα απέφυγε, λόγω απειρίας...

Αν αθροίσουμε τις καθαρές ευκαιρίες του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, καθώς έχασε τουλάχιστον δύο και ο κεφάτος Ποντένσε, το σκορ θα μπορούσε να ξεφύγει και να φτάσει στο 4 ή 5-0, πριν τα μισά του δρόμου, απέναντι σε μια ΑΕΛ που επιχείρησε να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχε ούτε τις λύσεις ούτε την ποιότητα των περσινών νταμπλούχων, στην παρθενική παρουσία του Στέλιου Μαλεζά. Με 11 τελικές, τις 5 στην εστία έκλεισαν το ματς οι Πειραιώτες, ενώ επέτρεψαν στους γηπεδούχους να δημιουργήσουν μόλις μία.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο απανωτές ήττες από Αρσεναλ και ΠΑΟΚ ξύπνησαν... άγρια ένστικτα στους πρωταθλητές, οι οποίοι, όπως είχε προαναγγείλει ο προπονητής του, δούλεψαν πολύ καλά στη διακοπή του πρωταθλήματος κι επέστρεψαν δριμύτεροι για να διατηρήσουν τα κεκτημένα εντός των συνόρων και να κάνουν μια δυνατή προπόνηση, ενόψει Μπάρτσα.

Σκύλος ο Σιπιόνι, αλλά...

Ο 20χρονος Σιπιόνι, στη δεύτερη παρουσία του στο αρχικό σχήμα (ήταν βασικός και στο ντέρμπι της Λεωφόρου), έκανε πολύ γεμάτη εμφάνιση, συνεργάστηκε άριστα με τον Εσε, ανταποκρίθηκε απόλυτα στο ρόλο του, αλλά πήρε ξανά μια αχρείαστη κίτρινη κάρτα, στο πρώτο φάουλ που έκανε στο ματς, αλλά το έκανε απρόσεκτα και στο κέντρο, χωρίς σοβαρό λόγο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξει, καθώς άλλο Αργεντινή κι άλλο Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, ο Ολυμπιακός είχε στη Λάρισα και τη διάθεση και την ποιότητα και την ουσία για να καθαρίζει τέτοια παιχνίδια πριν πάρει αέρα ο αντίπαλος και βγάλει... νύχια. Θα πρέπει ασφαλώς να αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια, όχι μόνο για την ψυχολογική ανάταση, αλλά κυρίως επειδή με τέτοιες εμφανίσεις στέλνει μηνύματα ισχύος στους υπόλοιπους μνηστήρες του τίτλου.

Στο ίδιο γήπεδο που πριν από μερικές μέρες η ΑΕΚ άφησε τους πρώτους της δύο βαθμούς, ο Ολυμπιακός συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στο δεύτερο μέρος, χωρίς να αφήσει τους παίκτες της ΑΕΛ να πάρουν ανάσα. Οι στροφές έπεσαν κάπως από το 46', ο έλεγχος της μπάλας έγινε καλύτερος, οι επιλογές με λιγότερη βιασύνη και ρίσκο. Με λίγα λόγια, η διαχείριση ήταν εξαιρετική και από τον πάγκο και πάνω στο χορτάρι.

Η αφέλεια της ΑΕΛ και τα... sms Ρέτσου, Τζολάκη

Είναι γεγονός ότι οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον αγώνα με λιγότερη αφέλεια, καθώς επέτρεψαν στον αντίπαλο να πιάσει δαιμονισμένο ρυθμό από το ξεκίνημα και δεν επιχείρησαν να τον ανακόψουν έστω και με φάουλ. Μπρούνο και Καμπελά που ήρθαν από τον πάγκο με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, αντικατέστησαν Ορτέγκα και Γιαζίτζι αντίστοιχα, για φρεσκάρισμα στις δύο πτέρυγες. Ακολούθησε ο Μουζακίτης για περισσότερη ηρεμία στο κοντρόλ της μπάλας, από τη στιγμή που Σιπιόνι έπαιζε και με κίτρινη από το πρώτο μέρος.

Εξαιρετικός στην επανεμφάνισή του ο Ρέτσος, ενώ και ο Τζολάκης ήταν σταθερότατος και απόλυτα σοβαρός, στέλνοντας μηνύματα σε όσους έσπευσαν να τον στήσουν στον τοίχο για το γκολ που δέχτηκε με την Εθνική στη Σκωτία.

Χρόνο συμμετοχής πήρε για πρώτη φορά από τις 2 Αυγούστου ο Γιάρεμτσουκ, αλλά και ο Νασιμέντο που περιμένει τη σειρά του για να γίνει περισσότερο απαραίτητος στα σχέδια του Μεντιλίμπαρ.

Y.Γ.: Αστεία η απόφαση Τσακαλίδη για πέναλτι σε βάρος του Μπρούνο και απόλυτα σωστή η παρέμβαση του VAR, με τον ρέφερι να επηρεάζεται προφανώς από τις φωνές της εξέδρας...