Σοκαριστική καταγγελία Καραπαππά στην Λάρισα: Χτύπησαν ηλικιωμένο με κόκκινο μπουφάν
Ο Κώστας Καραπαπάς ανέβασε ένα σοκαριστικό βίντεο από το γήπεδο της Λάρισας που φαίνεται να ξυλοκοπούν ηλικιωμένο.
Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε μέρος στην ΑΕΛ FC Arena το απόγευμα του Σαββάτου, εκεί που η τοπική ομάδα αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό, στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.
Σε βίντεο που κοινοποίησε στο instagram Κώστας Καραπαπάς, φαίνεται πλήθος ανθρώπων να ξυλοκοπούν ηλικιωμένο, ενώ ο αντιπρόεδρος και γενικός αρχηγός του Ολυμπιακού, αναρωτιέται αν έχουν συλληφθεί οι εμπλεκόμενοι.