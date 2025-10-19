Σοκαριστική καταγγελία Καραπαππά στην Λάρισα: Χτύπησαν ηλικιωμένο με κόκκινο μπουφάν

Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε μέρος στην ΑΕΛ FC Arena το απόγευμα του Σαββάτου, εκεί που η τοπική ομάδα αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό, στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Σε βίντεο που κοινοποίησε στο instagram Κώστας Καραπαπάς, φαίνεται πλήθος ανθρώπων να ξυλοκοπούν ηλικιωμένο, ενώ ο αντιπρόεδρος και γενικός αρχηγός του Ολυμπιακού, αναρωτιέται αν έχουν συλληφθεί οι εμπλεκόμενοι.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο