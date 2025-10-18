ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-2: «Ερυθρόλευκος» καλπασμός στη Λάρισα με αφηνιασμένο... Ελ Καμπί

Ο Ολυμπιακός με δυο γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί, το πρώτο μάλιστα με τακουνάκι, μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης και εν συνεχεία με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 44ο λεπτό , πήρε την νίκη (2-0) κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην κορυφή της βαθμολογίας την ΑΕΚ, η όποια αντιμετωπίζει αύριο τον ΠΑΟΚ (19/10 21:00) στο ντέρμπι των «δικεφάλων» και μπαίνουν με το δεξί σε μια δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα, αρχής γενομένης, από το παιχνίδι κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και εν συνεχεία, το ντέρμπι με την Ένωση στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αντίθετα οι «βυσσινί», δεν μπόρεσαν να συνδυάσουν το ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο, με θετικό αποτέλεσμα και αγνοούν την χαρά της νίκης από την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος και την επάνοδο τους στην μεγάλη κατηγορία.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι στο «γκάζι» και άνοιξε το σκορ με το «καλημέρα» στην αναμέτρηση παγώνοντας το AEL FC Arena. Mόλις στο 2o λεπτό της αναμέτρησης ο… συνήθης ύποπτός Αγιούμπ Ελ Καμπί έκανε το 1-0 με φανταστικό τακουνάκι. Ο Ποντένσε πέρασε στον Φρανσίσκο Ορτέγκα που έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά και ο Μαροκινός με ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς έβαλε σε «θέση οδηγού» τους ερυθρόλευκους.

Oι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν το 1-0/ Eurokinissi

Στο 10o λεπτό, οι φιλοξενούμενοι, βρέθηκαν μια ανάσα από το 2-0, έπειτα από μια ακόμα φανταστική έμπνευση του Ελ Καμπί, αλλά το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι που επιχείρησε πέρασε «ξυστά» από το δεξί κάθετο δοκάρι της ΑΕΛ Novibet.

Οι Πειραιώτες μάλιστα είχαν νέα διπλή «χαμένη ευκαιρία» για να διπλασιάσουν το προβάδισμα τους, με τα σουτ των Ελ Καμπί στο 38ο λεπτο και Ποντένσε στο 40ο λεπτό να μην καταλήγουν στα δίχτυα.

Οι φιλοξενούμενοι όμως βρήκαν αυτό που έψαχναν λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 44ο λεπτό, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του «ασταμάτητου» στην σημερινή αναμέτρηση Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο VAR Φωτιάς κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει τη φάση για παράβαση στο σουτ του Μάνσα, με τον Τσακαλίδη να καταλογίζει πέναλτι για χέρι του Κοβάτσεβιτς στο σουτ του βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού και τον Μαροκινό να εκτελεί τον Μελίσσα από τα έντεκα βήματα για το 2-0.

Η πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, άνηκε στους Θεσσαλούς, όταν ο Μπαγκαλιάνης στο 56ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση φάουλ δεν πρόλαβε να φτάσει στην μπάλα και ο Τζολάκης μπλόκαρε με σχετική ευκολία.

Ο Ολυμπιακός βλέποντας τον χρόνο να περνάει και με το μυαλό, όπως ήταν φυσιολογικό, στο παιχνίδι της Τρίτης, έλεγξε το ρυθμό, με τον Βάσκο τεχνικό να φρεσκάρει την ομάδα του και να προχωράει σε αλλαγές προσώπων, με τους Έσε και Ορτέγκα να περνάνε εκτός, δίνοντας τους τις απαραίτητες ανάσες ενόψει και της αναμέτρησης κόντρα στους «μπλαουγκράνα».

Στο 74ο λεπτό η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι και είχε την ευκαιρία να μειώσει στο σκορ ώστε να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, όμως o VAR κάλεσε τον Τσακαλίδη σε on field review, με τον πρώτο διαιτητή να κρίνει πως πως δεν υπάρχει παράβαση και να παίρνει πίσω την αρχική του απόφαση.

Τα τελευταία λεπτά ήταν κυρίως διαδικαστικού χαρακτήρα, με την απογοήτευση εμφανή στα πρόσωπα των παικτών του Στέλιου Μαλεζά, με το τελικό 2-0 να παραμένει μέχρι τέλους και τους Πειραιώτες να παίρνουν μια εύκολη και επαγγελματική νίκη.

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (21′ Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάτσεβιτς (46′ Κοσονού), Πέρες, Στάικος, Χατζηστραβός (72′ Αντράντα), Μούργος, Ουάρντα (58′ Γκαράτε), Πασάς (57′ Τούπτα).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (58′ Μπρούνο), Μάνσα, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι (65′ Μουζακίτης), Έσε, Τσικίνιο (72′ Νασιμέντο), Γιαζίτσι (58′ Καμπελά), Ποντένσε, Ελ Κααμπί (72′ Γιάρεμτσουκ).