ΑΕΚ: Το πρώτο «κρας τεστ» του Νίκολιτς στην Ελλάδα και ο υπολογίσιμος (πλέον) ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (19/10, 21:00) στην Νέα Φιλαδέλφεια με στόχο την νίκη που θα την εδραιώσει στην πρώτη θέση και θα της δώσει ψυχολογία ενόψει Αμπερντίν και Ολυμπιακού. Η Ένωση μπορεί να έχει την παράδοση μαζί της αλλά η αλήθεια είναι ότι τα ντέρμπι με τον δικέφαλο του βορρά, από την εποχή Σαββίδη-Λουτσέσκου και μετά δεν είναι όπως τα είχε συνηθίσει σαν οργανισμός.

Και αυτό διότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι πλέον άπλα μια ομάδα του πρωταθλήματος άλλα βασικός διεκδικητής του τίτλου ενώ υπήρχαν ντέρμπι μέσα στην τελευταία 7ετία όπου η τοξικότητα ξεπερνούσε ακόμα και τα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός. Όποτε πλέον για τον κόσμο της ΑΕΚ αντιμετωπίζεται με άλλη βαρύτητα και σοβαρότητα όπως ένα ντέρμπι απέναντι στους αιωνίους.

Eurokinissi

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ χωρίς Αλμέιδα άλλα με...γνώστη Νίκολιτς

Το ντέρμπι της Κυριακής μεταξύ των δυο ομάδων, είναι το πρώτο χωρίς Αλμέιδα για την ΑΕΚ μετά από 3 χρονιά και 15 παιχνίδια, άλλα με νέο προπονητή που παρόλο που πρώτη φορά δουλεύει στην Ελλάδα φαίνεται να ξέρει πολύ καλά τον αντίπαλο του. Ο Νίκολιτς έχει βρεθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ με την Βίντι, οπού ο Σέρβος τεχνικός στον όμιλο νίκησε την ομάδα του Λουτσέσκου 2 φόρες και μάλιστα χωρίς να δεχτεί γκολ (0-2 στην Τούμπα, 1-0 στην Βουδαπέστη). Φυσικά άλλος ΠΑΟΚ τότε και άλλος τώρα άλλα είναι και αυτό ένα στοιχείο που ίσως κρίνει την αναμέτρηση.

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που θα προσεγγίσει το ματς ο τεχνικός της Ένωσης και τι χαρακτηριστικά θα δώσει στην ομάδα του στο πρώτο αλλά και στα επόμενα ντέρμπι της σεζόν. Ο Νίκολιτς υπολογίζει πολύ σοβαρά τον ΠΑΟΚ και αυτό γιατί ξέρει τι εστί Λουτσέσκου. Τον έχει μελετήσει πολύ από εκείνα τα ματς με Βίντι και αυτό ίσως του δίνει ένα πλεονέκτημα. Το παιχνίδι αυτό δεν είναι μόνο τακτική άλλα και ψυχολογική ανάλυση του αντιπάλου και αυτό το ξέρουν ο Νίκολιτς και οι παίχτες του.

Eurokinissi

Κλειδί για την νίκη η νοοτροπία και αποκατάσταση της ψυχολογίας

Ο Νίκολιτς ακόμα συστήνεται στο ελληνικό κοινό και όπως είναι λογικό όλοι προσπαθούμε να κατανοήσουμε την φιλοσοφία του. Όπως είπαμε και παραπάνω, είναι το πρώτο απαιτητικό παιχνίδι στην Ελλάδα όποτε είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ να στρώσει την ψυχολογία της και να αρχίζει να χτίζει νοοτροπία νικητή και πάλι σε τέτοια ματς. Ο Νίκολιτς το ξέρει καλά αυτό καθώς μην ξεχνάμε ότι έπιασε δουλειά σε μια ομάδα όπου πέρσι σε αντίστοιχα παιχνίδια στα πλέι οφ δεν σημείωσε νίκη, κάτι που την έχει επηρεάσει βαθιά.



Ο Νίκολιτς έδωσε μεγάλη βάση σε αυτό το κομμάτι από την προετοιμασία, θέλοντας να περάσει στην ομάδα την στόφα του νικητή σε οποιαδήποτε έδρα και με οποιοδήποτε αντίπαλο όπως ακριβώς και έκανε δηλαδή στα προκριματικά, όπου υπήρξε και εκεί αποτυχία στο πρόσφατο παρελθόν. Αφού λοιπόν επανέφερε την ΑΕΚ στην Ευρώπη που το είχε τόσο ανάγκη τώρα θέλει να το κάνει και στο πρωτάθλημα και μάλιστα απέναντι σε έναν από τους ανταγωνιστές της.

Eurokinissi

Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και τον Νίκολιτς. Μπορεί να ακολουθούν Αμπερντίν και Ολυμπιακός άλλα φαίνεται ότι δεν θα επηρεαστούν καθώς ξέρουν την σημασία του βήμα-βήμα άλλα και το πως ένα παιχνίδι με αντίπαλο ομάδα του Λουτσέσκου μπορεί να εξελιχθεί εντός αλλά και.. εκτός αγωνιστικού χώρου.