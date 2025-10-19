Live το ντέρμπι «δικεφάλων» μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην Νέα Φιλαδέλφεια τον ΠΑΟΚ, για το πρώτο ντέρμπι «δικεφάλων» της σεζόν στην 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η Ένωση θέλει να συνεχίσει την -μέχρι τώρα- αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα, ενώ οι «ασπρόμαυροι» έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία στην Αθήνα, μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού στη Τούμπα.

Οι εντεκάδες

ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό το ντέρμπι στο Athletiko.gr