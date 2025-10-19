Live το ντέρμπι «δικεφάλων» μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Super League
Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην «OPAP Arena» για το πρωτάθλημα,
Η ΑΕΚ υποδέχεται στην Νέα Φιλαδέλφεια τον ΠΑΟΚ, για το πρώτο ντέρμπι «δικεφάλων» της σεζόν στην 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η Ένωση θέλει να συνεχίσει την -μέχρι τώρα- αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα, ενώ οι «ασπρόμαυροι» έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία στην Αθήνα, μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού στη Τούμπα.
Οι εντεκάδες
ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά.
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό το ντέρμπι στο Athletiko.gr