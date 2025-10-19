Άρης - Παναθηναϊκός 1-1: Οι «κιτρινόμαυροι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Ντραγκόφσκι

Σε ένα ματς γεμάτο ένταση και πολλές μονομαχίες, Άρης και Παναθηναϊκός μοιράστηκαν τους βαθμούς (1-1) στο «Κλ. Βικελίδης» για την 7η αγωνιστική της Super League. Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά και μόλις στο 3’ άνοιξαν το σκορ, με τον Καλάμπρια να σερβίρει και τον Σβιντέρσκι να τελειώνει ιδανικά τη φάση. Για αρκετή ώρα είχαν τον έλεγχο και έδειχναν να κρατούν στα χέρια τους το ματς, όμως δεν κατάφεραν να το «κλειδώσουν». Ο Άρης, που στο πρώτο ημίχρονο δεν απείλησε ιδιαίτερα, ανέβηκε στο δεύτερο μέρος και στο 75’ έφτασε στην ισοφάριση, όταν ο Δώνης εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ντραγκόφσκι και έκανε το 1-1. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, είχε τεράστια ευκαιρία με τον Τετέ στις καθυστερήσεις, όμως ο Διούδης είπε «όχι» και κράτησε ζωντανό τον Άρη.



Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι, βρίσκοντας γκολ μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Σφιντέρσκι, που εκτέλεσε ψύχραιμα μετά από πανέμορφη κάθετη του Καλάμπρια. Το γρήγορο προβάδισμα έδωσε αέρα στους «πράσινους», οι οποίοι όμως στη συνέχεια προτίμησαν να ρίξουν ρυθμό και να παίξουν συντηρητικά, αφήνοντας την κατοχή στον Άρη (54%-46% στο πρώτο ημίχρονο).

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν, κυρίως με τον Καντεβέρε και τον Φαντιγκά, αλλά δεν είχαν καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια, ενώ ο Ντραγκόφσκι κράτησε το μηδέν με μεγάλη απόκρουση λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός έδειξε οργανωτικές αδυναμίες στη μεσαία γραμμή, δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα, ωστόσο με την αμυντική του συνοχή και τον εξαιρετικό Τουμπά κορυφαίο του παίκτη, πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ , ενώ έδειχνε να ελέγχει με άνεση το προβάδισμα που είχε αποκτήσει μέχρι την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Σφιντέρσκι πανηγυρίζει το 0-1/EUROKINISSI

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Παναθηναϊκός απείλησε με Τσέριν και Ζαρουρί, ενώ έδειχνε μεγαλύτερη διάθεση να κρατήσει μπάλα σε σχέση με το πρώτο. Οι Μορόν και Δώνης πέρασαν στην αναμέτρηση με σκοπό να δώσουν επιθετική «έκλαμψη» σε έναν Άρη επιθετικά μπλοκαρισμένος για μία ώρα. Δύο τελικές για τον Άρη σε πέντε λεπτά με σουτ του Σίστο και του Ροζ, καμία εντός του Ντραγκόφσκι.

Ο δραστήριος Ζαρουρί επιχείρησε μια σέντρα με την μπάλα να παίρνει... παράξενα φάλτσα και να βρίσκει στην πάνω πλευρά του δοκαριού του Διούδη στο 68'. Μέσα στις περισσότερες επιθετικές ενέργειες του Παναθηναϊκού ο Μαρικινός, με κακές τελικές αποφάσεις.

Ο Άρης βρήκε απάντηση με Δώνη στο 75'. Ο Γιαννιώτας τροφοδότησε ωραία με σέντρα, ο Δώνης σούταρε με την μία και ο Ντραγκόφσκι υπέπεσε σε «γκάφα», δεχόμενος ένα γκολ έπειτα από κακή αντίδραση που δεν αρμόζει στο επίπεδό του. Στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, οι «πράσινοι» πίεσαν ασφυκτικά και έχασαν σπουδαία ευκαιρία με τον Τέτε να πλασάρει πάνω στον Διούδη από πλεονεκτική θέση.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά (79’ Φρίντεκ), Φαμπιάνο (46’ Σούντμπεργκ), Ρόουζ, Τεχέρο, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γιένσεν, Σίστο (68’ Γιαννιώτας), Καντεβέρε (46’ Μορόν), Αλφαρέλα (46’ Τ. Δώνης).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (70’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (82’ Σιώπης), Τσέριν (90’ Πάντοβιτς), Τετέ, Μπακασέτας, Ζαρουρί (82’ Τζούριτσιτς), Σφιντέρσκι (70’ Γερεμέγεφ).