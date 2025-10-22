Άρης: Ρήξη μηνίσκου για Καντεβέρε και άμεσα χειρουργείο

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τα δυσάρεστα αποτελέσματα της μαγνητικής εξέτασης για τον 29χρονο επιθετικό, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης. Η ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο επιβάλλει άμεση χειρουργική επέμβαση, σηματοδοτώντας την απουσία του από τις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο Τίνο Καντεβέρε ήταν βασικός κρίκος στην επίθεση του Άρη, και η απουσία του αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για την ομάδα στη συνέχεια της σεζόν.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά για τον Τίνο Καντεβέρε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, ο 29χρονος διεθνής επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε, που τραυματίστηκε στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο και άμεσα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση».