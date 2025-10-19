Παναθηναϊκός – Άρης: Ο Κόντης σε ένα παιχνίδι που του φέρνει μνήμες Κυπέλλου

Ο Χρήστος Κόντης έζησε την κορυφαία στιγμή της προπονητικής του πορείας απέναντι στον Άρη, όταν βρισκόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα, καλείται ξανά να οδηγήσει το «τριφύλλι» σε μια κρίσιμη αναμέτρηση, με το βλέμμα στραμμένο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το «τριφύλλι» είναι στο -8 από την κορυφή, πριν τη δύσκολη έξοδο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Κυριακή (19:30). Κάθε βαθμός μετράει και κάθε απώλεια μπορεί να στοιχίσει στον δρόμο για το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 15 χρόνια.

Ο 49χρονος τεχνικός, παρά τις φήμες για άλλους προπονητές όπως ο Ράφα Μπενίτεθ, ξέρει ότι η αποψινή νίκη μπορεί να ισχυροποιήσει τη θέση του στον πάγκο. Ο Άρης όμως δεν είναι τυχαία ομάδα για τον Κόντη, καθώς εκεί απέκτησε την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας του.

Μετά την απομάκρυνση του Φατίχ Τερίμ, ανέλαβε τον Παναθηναϊκό στις 17 Μαΐου 2024. Λίγες μέρες αργότερα, έκανε ντεμπούτο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2-2) και στον τελικό Κυπέλλου με τον Άρη στο Πανθεσσαλικό (1-0) χάρη σε γκολ του Βαγιαννίδη στο 95’. Το Κύπελλο ήρθε και μαζί το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι μονομαχίες με τον Χιμένεθ

Ο Κόντης και ο Μανόλο Χιμένεθ έχουν ιστορία: συναντήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στις 28 Νοεμβρίου 2019, η ομάδα του Κόντη επικράτησε 3-2 στο Λιγκ Καπ. Λίγους μήνες μετά, ο Χιμένεθ πήρε τη ρεβάνς στο πρωτάθλημα με 2-0. Απόλυτη ισορροπία στις μονομαχίες τους, που κάνει την αποψινή αναμέτρηση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα.