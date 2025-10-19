Ο εντυπωσιακός Παλάσιος «μεταμορφώνει» τον Λεβαδειακό

Ο Λεβαδειακός δεν λύγισε παρά το προβάδισμα 2-0 του Ατρόμητου, οι Βοιωτοί κατάφεραν να φύγουν με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2), χάρη σε μια ακόμα μαγική εμφάνιση του Σεμπαστιάν Παλάσιος.

Ο 33χρονος Αργεντινός ήταν ξανά καθοριστικός για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Στο πρώτο γκολ, έφυγε στην κόντρα και με εξαιρετική πάσα βρήκε τον Συμελίδη, με τον τελευταίο να μειώνει σε 2-1 απέναντι στον Χουτεσιώτη. Λίγο πριν τη λήξη, ο Παλάσιος πρωταγωνίστησε ξανά, ο Λαγιούς έδωσε στον Μπάλτσι, εκείνος έκανε σέντρα από αριστερά και ο Παλάσιος με ανάποδο ψαλίδι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, με τον Μανσούρ να αλλάζει ελαφρώς την πορεία της.

Η εμφάνιση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο Παλάσιος παραμένει ποδοσφαιριστής με ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητα, ανεβάζοντας επίπεδο τον Λεβαδειακό.

Εντυπωσιακά νούμερα για τον Παλάσιος

Η σεζόν για τον Παλάσιος είναι εντυπωσιακή. Σε 10 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας έχει ήδη 4 γκολ και 3 ασίστ σε 666 λεπτά συμμετοχής. Σκόραρε σε κρίσιμα ματς όπως κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναιτωλικό και Ατρόμητο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον Λεβαδειακό.

Το πιο εντυπωσιακό; Ο Παλάσιος έχει βρει δίχτυα στα τρία συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος, με την ομάδα να μετράει μόλις μία ήττα – αυτή από τον Ολυμπιακό με 3-2.

Στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Αργεντινός μετράει ήδη ένα γκολ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και καθοριστικές εμφανίσεις απέναντι σε Μακεδονικό και ΠΑΟΚ.