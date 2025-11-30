Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό για την Stoiximan Super League

Ο ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία (1-1) κόντρα στην Μπραν για το Europa League ταξίδεψε στην Λιβαδειά για την πολύ σημαντική αλλά και δύσκολη αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό (30/11, 19:00) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Δικέφαλος θα στερηθεί για άλλο ένα παιχνίδι της υπηρεσίες του τραυματία, Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς και του Δημήτρη Πέλκα που υπέστη θλάση α' βαθμού. Αντίθετα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, πέραν του Λαγιούς και φιλοδοξεί να παραμείνει εντός τετράδας, με οδηγό το ματς Κυπέλλου ανάμεσα στις δυο ομάδες, στο οποίο οι Βοιωτοί επικράτησαν των Θεσσαλονικών με σκορ 4-1 και τους υποχρέωσαν στην πιο βαριά φετινή τους ήττα.

