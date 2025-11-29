Football Meets Data: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στα πιθανότερα ζευγάρια για τα playoffs του Europa League

Ένα ελληνικό ευρωπαϊκό ντέρμπι «ψήνει» το Football Meets Data. Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο κρατά στα χέρια του την ευρωπαϊκή του μοίρα, αλλά σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα προβλεπτικά μοντέλα του Football Meets Data, έχει πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα για να βρεθεί απευθείας στα νοκ άουτ του Europa League. Η κορυφαία πλατφόρμα στατιστικής ανάλυσης υπολογίζει τις πιθανότητες πρόκρισης του «τριφυλλιού» στο εντυπωσιακό 86%.

Το πραγματικά εντυπωσιακό, όμως, δεν είναι μόνο το υψηλό ποσοστό πρόκρισης. Το Football Meets Data «έτρεξε» χιλιάδες προσομοιώσεις για τα πιθανά ζευγαρώματα των playoffs και τα αποτελέσματα κρύβουν μια ελληνική…«μάχη». Μεταξύ των πιο συχνών αντιπάλων που εμφανίζονται στο μοντέλο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ιστορικό ενδεχόμενο, ενός ευρωπαϊκού Παναθηναϊκός–ΠΑΟΚ.

🇬🇷 Panathinaikos is one of the teams with the highest probability to end up in 🟠 KO Playoff round (86%).



👇 If they do end up there, this is who they get paired with most often in our 📊 Simulator:



7.0% 🇨🇿 Viktoria Plzen

5.9% 🇬🇷 PAOK

5.7% 🇹🇷 Fenerbahçe

5.6% 🇭🇺 Ferencvaros

5.4%… pic.twitter.com/D09jxTLehZ — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 29, 2025



Στην κορυφή των πιθανών αντιπάλων εμφανίζεται η Βικτόρια Πλζεν (7,0%), ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» ακολουθεί με 5,9%, πολύ κοντά σε παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις και ομάδες με σταθερή παρουσία στις διοργανώσεις της UEFA, όπως η Φενερμπαχτσέ, η Φερεντσβάρος, η Γκενκ και η Λιλ. Το εύρος των πιθανών αντιπάλων δείχνει και τη δυσκολία των playoffs, όμως το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται τόσο ψηλά, καθιστά το ελληνικό ζευγάρι περισσότερο από ένα απλό σενάριο.

