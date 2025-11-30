Ατρόμητος - Αστέρας AKTOR 0-1: Πέρασαν από το Περιστέρι οι Αρκάδες χάρη στο τέρμα του Κέτου

Ο Αστέρας AKTOR πήρε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στη Stoiximan Super League, επικρατώντας με 1-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Οι Αρκάδες πέτυχαν το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης στο πρώτο ημίχρονο με τον Κετού, με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει το πέναλτι του Οζέγκοβιτς διατηρώντας το μηδέν και χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

Το ματς

Ο Αστέρας δημιούργησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρίατης αναμέτρησης, με τον Γιαμπλόνσκι να τροφοδοτεί τον Μπαρτόλο, αυτός βρέθηκε σε τετ-α-τετ με τον Χουτεσιώτη, που κατάφερε να αποκρούσει το πλασέ διατηρώντας το 0-0 στο 13'. Τέσσερα λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, με τον Μακέντα να κινείται ως εξτρέμ στα δεξιά, από εκεί έκανε το γύρισμα στο όριο της περιοχής και ο Κετού με ωραίο πλασέ έβαλε σε θέση οδηγού τον Αστέρα ΑΚΤΟR.

Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι στο 45', με τον Γιαμπλόνσκι να κάνει φάουλ στον Τσαντίλα μέσα στην περιοχή. Ο Οζέγκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση στο 45'+1', με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει το πέναλτι διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του. Αυτή ήταν και η τελευταία ευκαιρία του πρώτου μέρους, με τους Αρκάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε καλύτερα το 2ο ημίχρονο, απειλώντας στο 50' με την κεφαλιά του Τσαντίλα, η οποία κατέληξε κόρνερ από την νέα επέμβαση του Παπαδόπουλου. Στο 65ο λεπτό ο Κέτου κέρδισε πέναλτι έπειτα από μαρκάρισμα του Αϊτόρ, έπειτα από παρέμβαση του VAR όμως ο διαιτητής της αναμέτρησης πήρε πίσω την αρχική του απόφαση.

Οι Αρκάδες δημιούργησαν ευκαιρίες να κλειδώσουν το τρίποντο νωρίτερα, με τους Ιβάνοφ και Μεντιέτα να μην βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Οι Περιστεριώτες δεν απείλησαν ιδιαίτερα την εστία του Αστέρα, που έφυγε με το «διπλό» από την Αθήνα συνεχίζοντας τις θετικές εμφανίσεις με τον Κόλμαν στον πάγκο.

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μίχορλ (81′ Παλμεζάνο), Κίνι, Ούρονεν, Αϊτόρ (72′ Φαν Βερτ, Οζέγκοβιτς (63′ Γιουμπιτάνα), Τσαντίλας, Μπακού.

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (79′ Γκονθάλεθ), Αλάγκμπε (60′ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (60′ Μεντιέτα), Κέτου, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.