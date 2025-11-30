Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 2-3: Με «buzzer beater» του Γιακουμάκη στο 90' ο Δικέφαλος άλωσε την Λιβαδειά

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 κόντρα στον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης» για τη 12 αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Βοιωτοί πήραν δύο φορές το προβάδισμα, αρχικά με τον Κωστή στο 10' και στη συνέχεια με τον Βέρμπιτς στο 50'. Ωστόσο, ο «Δικέφαλος» έδειξε χαρακτήρα και βρήκε ισάριθμες φορές τον δρόμο της επιστροφής με τον Οζντόεφ (45' και 55'), ο οποίος έφερε δύο φορές το παιχνίδι στα ίσα. Εκεί που όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι θα έληγε ισόπαλο, ειδικά μετά την αποβολή του Μεϊτε, που άφησε τον ΠΑΟΚ με δέκα παίκτες, ο Γιακουμάκης στο 90ο λεπτό χάρισε μια τεράστια νίκη και το τρίποντο στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη (7/12, 19:30) στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ ο Λεβαδειακός θα ταξιδέψει στην Τρίπολη για την αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα AKTOR (7/12, 17:00).

Η εξέλιξη του ματς

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε μόλις στο 2ο λεπτό με τον Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός πήρε την μπάλα από τα αριστερά, βρήκε ελάχιστο χώρο έξω από την περιοχή του Λεβαδειακού και επιχείρησε το σουτ, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν.

Στη συνέχεια, ήταν η σειρά των Βοιωτών να φτάσουν με αξιώσεις στην εστία των Θεσσαλονικιών. Ο Όζμπολτ «κουβάλησε» την μπάλα από το κέντρο μέχρι τη μεγάλη περιοχή, ωστόσο το συρτό σουτ που επιχείρησε δεν ανησύχησε τον Παβλένκα (9').

Το εξαιρετικό ξεκίνημα του Λεβαδειακού μετατράπηκε άμεσα σε γκολ, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ ένα λεπτό αργότερα, στο 10', χάρη στον Κωστή. Οι Βοιωτοί βγήκαν για δεύτερη φορά στην επιθετική μετάβαση, ο Παλάσιος πάσαρε στον Τσάπρα, εκείνος έσπασε προς το πέναλτι, ο Βέρμπιτς σούταρε, η μπάλα στρώθηκε από τις κόντρες στον Κωστή και εκείνος με εκπληκτικό γυριστό σουτ νίκησε τον Παβλένκα για το 1-0.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού παρέμεινε φρενήρης. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα με τον Ιβανούσετς, ο οποίος πάτησε περιοχή και δοκίμασε το σουτ (18'), όμως ο Λοντίγκιν δεν δυσκολεύτηκε και μπλόκαρε σταθερά την μπάλα.

Μετά το προβάδισμα των γηπεδούχων, ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή χωρίς όμως να φτάνει με αξιώσεις την εστία των γηπεδούχων και εκεί που όλα έδειχναν ότι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλο θα πάει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα στις πλάτες της, ο Δικέφαλος «χτύπησε» με τον Οζντόεφ στην τελευταία φάση του ημιχρόνου. Ο Ιβανούσετς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ρώσος χαφ σηκώθηκε, πήρε την κεφαλιά, την έστειλε προς την εστία, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Όζμπολτ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 1-1.

Ο ΠΑΟΚ έχοντας πετύχει και το γκολ της ισοφάρισης σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο στο φινάλε του ημιχρόνου, μπήκε με την ψυχολογία στα ύψη στην επανάληψη και με στόχο να φτάσει στην ολική ανατροπή. Στο 47ο λεπτό ο Ιβανούσετς είδε τον Ζίβκοβιτς να έρχεται με φόρα από τα δεξιά, του έστρωσε την μπάλα, με τον αρχηγό του Δικέφαλου να πιάνει ένα δυνατό σουτ, το οποίο έπεσε και μπλόκαρε ο Λοντίγκιν.

Ο τρομερός όμως Λεβαδειακός, όχι μόνο απάντησε στην ευκαιρία των ασπρόμαυρων αλλά πήρε ξανά το πάνω χέρι με τον Βέρμπιτς. Οι Βοιωτοί βγήκαν στην αντεπίθεση με τον Παλάσιος, συνεργάστηκε με τον Λιάγκα και με φοβερή πάσα βρήκε τον Σλοβένο που σε κενή εστία έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Ο δικέφαλος παρά το «σοκ» έκανε μέσα σε πέντε λεπτά το 2-2 με ήρωα και πάλι τον Οζντόεφ (55’). Ο Ιβανούσετς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Λόβρεν πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Ρώσος βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και έφερε το ματς στα ίσα (2-2).

Οι Θεσσαλονικείς παρά το γκολ της ισοφάρισης είχαν τεράστια αμυντικά κενά και ο Λεβαδειακός έχασε τεράστια ευκαιρία προκειμένου να πάρει «κεφάλι» στην αναμέτρηση. Ο Κωστή και Τσάπρας έκρυψαν την μπάλα, ο δεύτερος σέντραρε εκπληκτικά στην καρδιά της άμυνας, ο Όζμπολτ (58΄) σούταρε, όμως ο Παβλένκα έδειξε τα αντανακλαστικά του και έδιωξε με τα πόδια.

Στην συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, όμως οι ισορροπίες άλλαξαν στο 77ο λεπτό. Ο Μεϊτέ έκανε ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα πάνω στον Κωστή και ο διατητής Σιδηρόπουλος τον επέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα, η οποία παρά την παρέμβαση του VAR και το on-field review η απόφαση δεν άλλαξε και ο Δικέφαλος έμεινε με παίκτη λιγότερο.

Παρά την αποβολή ο Δικέφαλος είχε την κατοχή και με γκολ του Γιακουμάκη στο 90’ πήρε τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ βγήκε στην αντεπίθεση με τον Τάισον, σέρβιρε στον Κρητικό φορ και αυτός νίκησε τον Λοντίγκιν και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2.

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσόκαϊ, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι, Όζμπολτ

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης