Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Η Ένωση «απέδρασε» από τη ματσάρα της Λεωφόρου με... τριπλό Γιόβιτς

Η πρώτη ήττα σε ντέρμπι για τον Ράφα Μπενίτεθ είναι γεγονός. Η ΑΕΚ «απέδρασε» με το τρίποντο από το «Απ. Νικολαΐδης», επικρατώντας με 2-1 του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό με την κεφαλιά του Γιόβιτς, ο οποίος στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με το εύστοχο πέναλτι που ο ίδιος κέρδισε.

Η αποβολή του Τουμπά (64') φάνηκε να απλοποιεί τα πράγματα, οι «πράσινοι» όμως αντέδρασαν και παρά το αριθμητικό μειονέκτημα μείωσαν στο 71' με την κεφαλιά του Τετέ. Η αποβολή του Μάριν στο 86' έβαλε... φωτιά στα τελευταία λεπτά, με τον Τζούρισιστς να ισοφαρίζει σε 2-2 ακριβώς με τη συμπλήρωση 90 λεπτών.

Εν τέλει, η ΑΕΚ πήρε τους τρεις βαθμούς, με τον Γιόβιτς να ευστοχεί στο πέναλτι που κέρδισε ο Κοϊτά στις καθυστερήσεις, σε ένα παιχνίδι που είχε τρομερές συγκινήσεις από την αρχή ως το τέλος.

Το ματς

Η πρώτη τελική στο ματς ήταν για τον Παναθηναϊκό. Ο Τετέ από τα δεξιά έκανε το γύρισμα, ο Ζαρουρί εκτέλεσε με τον Μουκουντί να βάζει την προβολή και να κόβει. Η Ένωση προηγήθηκε εν τέλει στο 16', σε μια εξαιρετική κομπίνα μεταξύ Μάνταλου και Ρότα, ο δεύτερος σέντραρε στην περιοχή και ο Γιόβιτς με κεφαλιά νίκησε τον Ντραγκόφσκι.

Το παιχνίδι δεν άλλαξε μορφή μετά το γκολ, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν να υπηρετούν το πλάνο του προπονητή τους. Στο 26ο λεπτό και έπειτα από εξέταση στο VAR ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Τετέ από τον Πήλιο. Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση ένα λεπτό αργότερα, με τον Στρακόσα να αποκρούει διατηρώντας το προβάδισμα της ΑΕΚ. Το παιχνίδι είχε πολύ δυνατές μονομαχίες, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ευκαιρία για τις δύο ομάδες.

Η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι στο 45ο λεπτό, με τον Τουμπά να ανατρέπει τον Γιόβιτς στην προσπάθεια του να κόψει το τετ-α-τετ του Σέρβου. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση και έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην Ένωση στο 45'+2'.

Το πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου δεν συνοδεύτηκε από κάποια τελική προσπάθεια. Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε το προβάδισμα της, με τον Παναθηναϊκό να έχει την μπάλα στην κατοχή του, αναζητώντας ένα τέρμα που θα τον έβαζε ξανά στο ματς. Τα αριθμητικά δεδομένα άλλαξαν στο 64', όταν ο Τουμπά στη προσπάθεια του να διορθώσει την λάθος πάσα του Πάλμερ Μπράουν ανέτρεψε τον Γκατσίνοβιτς και αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα.

Παρά την αποβολή ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 1-2 στο 71', με τον Ζαρουρί να κάνει μια εξαιρετική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, τον Τετέ να παίρνει μια κεφαλιά και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, σε μια φάση που ο Στρακόσα γλίστρησε και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Μάλιστα, στο 86' η ΑΕΚ είδε τον Μάριν να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο Τζούρισιτς στο 90' έφερε στα ίσα το παιχνίδι, ξεσηκώνοντας τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει νέο πέναλτι στις καθυστερήσεις, όταν ο Ντραγκόφσκι ε τον Πάλμερ Μπράουν δεν συνεννοήθηκαν. Ο Πολωνός ανέτρεψε τον Κοϊτά, ο Γιόβιτς εκτέλεσε το πέναλτι και έκανε χατ τρικ και χάρισε εν τέλει το τρίποντο στην Ένωση.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπραόυν, Τουμπά, Καλάμπρια (Τσέριν 62'), Τσιριβέγια (Ντέσερς 86'), Σιώπης (Κώτσιρας 76'), Μπακασέτας (Τζούρισιτς 62'), Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (Πάντοβιτς 62')

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (Πενράις 46'), Μάνταλος (Μάριν 46'), Πινέδα, Ζοάο Μάριο (Περέιρα 81'), Γκατσίνοβιτς (Γκρούγιτς 90'+4'), Καλοσκάμης (Κοϊτά 62'), Γιόβιτς