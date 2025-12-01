ΑΕΚ: Η πρώτη νίκη σε ντέρμπι, το 3/3 στη «διαβολοβδομάδα» και ο Γιόβιτς που μίλησε όταν έπρεπε

Σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 2-0, έχοντας τον Παναθηναϊκό με παίχτη λιγότερο αλλά κατάφερε να κάνει τα εύκολα δύσκολα, με τον Γιόβιτς να της δίνει τελικά το τρίποντο που την κρατάει σταθερά στο κόλπο για το πρωτάθλημα.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Ο Νοέμβριος του Νίκολιτς και η απολυτή ΑΕΚ

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας αν έλεγες σε κάποιον, ακόμα και φίλο της Ένωσης, ότι η ΑΕΚ θα έκανε το απόλυτο σε αυτά τα τρία παιχνίδια (Άρη-Φιορεντίνα-Παναθηναϊκό) θα σε περνούσε πιθανώς για τρελό. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς όμως απολυτά δίκαια τουλάχιστον μέχρι το 65' (βάση απόδοσης) πήρε το αθηναϊκό ντέρμπι με πρωταγωνιστή τον παίχτη που έχει δεχτεί ίσως την πιο σκληρή κριτική από όλους.

Και επειδή στον πλανήτη ΑΕΚ όλα είναι πιθανά εννοείται ότι καμιά νίκη δεν θα ερχόταν εύκολα, καθώς σε ένα ματς που ήταν σχεδόν τελειωμένο η Ένωση πήγε να γκρεμίσει ότι με κόπο έχτισε μέχρι εκείνο το σημείο παρόλο που κατάφερε να σκοράρει σχεδόν σε όλες τις κλασικές της ευκαιρίες.

Για όλα αυτά που παρουσίασε λοιπόν η ΑΕΚ μέσα στον Νοέμβριο, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο προπονητής της. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει αλλάξει το κλίμα της ομάδας, καθώς στο γήπεδο φαίνεται μια ΑΕΚ να βγάζει εντάσεις, να παίζει κάλο ποδόσφαιρο και με σαφή επιθετικό πλάνο και φυσικά τακτική ανταπόκριση που είναι το νούμερο ένα συστατικό για τον Σέρβο κόουτς.

Από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη νίκη ήρθε μετά από ταξίδι και κόπωση από την Φλωρεντία, αλλά και με πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών (Ζίνι, Κουτέσα, Ελίασον), κάτι που κάνει το επίτευγμα της ομάδας ακόμα πιο μεγάλο. Επίσης ο Μπενίτεθ έδειξε να προσαρμόζεται στον Σέρβο τεχνικό κάτι που αποτελεί και αυτό παράσημο και δείχνει ότι υπολογίζουν και αυτόν και την ομάδα του πολύ περισσότερο από αντίπαλους φιλάθλους, αλλά και ένα μέρος ακόμα και των δικών της.

Έτσι λοιπόν τόνωσε και την δίκη του ψυχολογία πέρα από της ομάδας του, καθώς είχε τον έλεγχο και πήρε την νίκη απέναντι σε έναν προπονητή που έχει στην κατοχή του Champions League και σε μια ομάδα που έπαιζε την ύπαρξη της στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Οι μνήμες που πήγαν να ζωντανέψουν και η επιτυχία της ΑΕΚ

Μετά την αποβολή του Μαρίν και το γλίστρημα του Στρακόσια σου έδειχνε το παιχνίδι ότι μπορεί να στραβώσει για την ΑΕΚ και αυτό είναι αποτέλεσμα του να μην έχεις νίκη στα 9 τελευταία ντέρμπι με οποιοδήποτε αντίπαλο. Η νίκη που έσπασε αυτό το αρνητικό σερί ήρθε διδακτικά, καθώς έδωσε πράγματα που μπορούν να τονώσουν την ψυχολογία της ομάδας και για τα επόμενα. Από την μια έδειξε αδράνεια και δυσκολία να κρατήσει το σκορ υπέρ της, από την άλλη όμως κρατήθηκε όρθια σε δύσκολες συνθήκες, βγάζοντας χαρακτήρα και θέληση για το τρίποντο δείχνοντας ότι δεν συμβιβάζεται με κάτι άλλο πέρα από την νίκη.

Οι αλλαγές που δούλεψαν και οι σταθεροί πυλώνες της

Για άλλο ένα παιχνίδι η Ένωση στηρίχθηκε στις βασικές της μονάδες που είναι και η δύναμη της μέχρι στιγμής στην πορεία της χρονιάς. Αρχικά, ο Θωμάς Στρακόσια έδωσε πάλι το παρών όπου χρειάστηκε και ειδικά στο πέναλτι του Σβιντέρσκι που είναι το δεύτερο που αποκρούει στο πρωτάθλημα. Έπειτα ο Πινέδα συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις, όντας μόνος του όλο το κέντρο της ομάδας και μαζί με τον Ρότα, τον Μάνταλο ήταν αυτοί που έκαναν την διάφορα για τους «κιτρινόμαυρους». Κάλος για δεύτερο σερί παιχνίδι και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ενώ και όσοι ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν κάτι και πολύ περισσότερο ο Κοϊτά που κέρδισε και το πέναλτι της νίκης.

Φυσικά να σταθούμε και στον Γιόβιτς που έκρινε το ματς με το χατ-τρικ που πέτυχε, καθώς βγήκε μπροστά εκεί που τον χρειάστηκε η ομάδα και δείχνει πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει στην συνεχεία της χρονιάς. Είναι μια δικαίωση αυτό το παιχνίδι και για αυτόν που η τύχη του είχε γυρίσει την πλάτη αρκετές φόρες σε παιχνίδια, αλλά και για τον Νίκολιτς που του εμπιστεύεται σχεδόν πάντα την φανέλα του βασικού. Να προσθέσουμε ότι ο Σέρβος φορ είναι ο πρώτος «κιτρινόμαυρος» που πετυχαίνει χατ-τρικ στην Λεωφόρο και ο δεύτερος γενικά μετά από 42 χρονιά και το χατ-τρικ του Θωμά Μαύρου απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Τέλος, η Ένωση κέρδισε ηρεμία μετά από αυτό το 3/3 και με το πρόγραμμα να γίνεται πιο βάτο, τις επιστροφές των τραυματιών, άλλα και τα δυο από τα τρία ντέρμπι του δεύτερου γύρου στην έδρας έχει όλα τα φόντα να μείνει γερά στο κόλπο όχι μόνο του πρωταθλήματος αλλά και των τριών στόχων της.