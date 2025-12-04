ΑΕΚ: Πέτυχε το ζητούμενο, συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και... βλέπει Ατρόμητο

Η ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι με τον ΟΦΗ έψαχνε νίκη με όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ για να εξασφαλίσει την θέση της στην πρώτη τετράδα του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Ένωση κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 των Κρητικών και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα πέτυχε τον στόχο της συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις πάρα την κούραση και το μικρο ροτέισον.

Eurokinissi

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Η κυριαρχία της Ένωσης και το μικρο ροτέισον

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με το ματς με τον Παναθηναϊκό, αλλά όχι σε όσες θα μπορούσε με αποτέλεσμα να μην ξεκουράσει όσο θα ήθελε παίχτες που έχουν τραβήξει το κουπί στις μέχρι τώρα υποχρεώσεις της ομάδας. Για παράδειγμα, αν είχε την δυνατότητα άλλης λύσης στην επίθεση σίγουρα δεν θα ξεκινούσε ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πλέον μετρά τέσσερα σερί 90λεπτα, ενώ ακόμα και ένας από τους δυο βασικούς του στόπερ θα μπορούσε να πάρει κάποιες ανάσες αν δεν έμενε εκτός αποστολής για λόγους επιβάρυνσης ο Ντομαγκόι Βίντα.

Eurokinissi

Επιπλέον παρόλο που ο Λάζαρος Ρότα δεν ξεκίνησε, το πρόβλημα τραυματισμού του Οντουμπάτζο στο 10' ανάγκασε τον Έλληνα δεξί μπακ να περάσει στο παιχνίδι, συμπληρώνοντας 1900' λεπτά ήδη την φετινή σεζόν, κάτι που φανερώνει για άλλη μια φορά την ανάγκη της Ένωσης για ενίσχυση στην συγκεκριμένη θέση.

Στα αγωνιστικά, η ΑΕΚ μπήκε με όρεξη στο παιχνίδι και αυτό διότι τα χαφ της βρέθηκαν σε καλή μέρα ενώ ακόμα και η τριάδα της επίθεσης έβγαλε την απαραίτητη ένταση για να πετύχει η ΑΕΚ άλλη μια νίκη που ήταν η έβδομη σερί παρακαλώ στην Ελλάδα. Μέχρι να σκοράρει ο Περέιρα και να ανοίξει το σκορ, οι κιτρινόμαυροι είχαν ήδη τρεις ευκαιρίες για γκολ, ενώ ακόμα και μετά το 1-0 είχαν τις φάσεις για να διπλασιάσουν τα τέρματα τους κάτι όμως που δεν έγινε, ενώ παράλληλα και με την μηδενική απειλή του ΟΦΗ, το αποτέλεσμα μέχρι την ανάπαυλα δεν άλλαξε.

Eurokinissi

Συνέπεια, ποιότητα και πρωταγωνιστές οδηγός για τις επιτυχίες

Η ΑΕΚ από το πρώτο ημίχρονο, αλλά και γενικά σε όλη την διάρκεια του αγώνα επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει το σερί της. Η Ένωση στο δεύτερο ημίχρονο δεν έριξε ρυθμό, με αποτέλεσμα να κάνει το 2-0 από ασίστ του πολυτιμότερου παίχτη του ματς, Περέιρα και σκόρερ τον Ζοάο Μάριο που πέτυχε το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Δεν επέτρεψε στον ΟΦΗ να απειλήσει πέρα από μια φάση στο 67' και έδειξε ότι δεν είναι τυχαία η απόδοση της εδώ και ένα μηνά από το παιχνίδι του Ηράκλειου (συμπτωματικά) απέναντι στην ίδια ομάδα.

Eurokinissi

Όσον αφορά τα πρόσωπα, όπως είπαμε και παραπάνω, ο Περέιρα ήταν εξαιρετικός με γκολ και ασίστ ενώ καλό ματς είδαμε και από τον Γκρούγιτς που φαίνεται ότι σιγά σιγά βρίσκει τον ρόλο του στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο βοήθησαν πολύ σε αντίθεση με το ματς της Κυριακής και μαζί με Κοϊτά και Γιόβιτς ήταν από τους διακριθέντες. Η ΑΕΚ έτσι ικανοποίησε τους οπαδούς της με καλό ποδόσφαιρο, ένταση και τακτική προσέγγιση που με βάση τους τραυματισμούς που έχει, αλλά και την κούραση της, ήταν δύσκολα διαχειρίσιμο από τον Μάρκο Νίκολιτς με βάση τα παιχνίδια που είχε και θα έχει μπροστά του.

Ντεμπούτο Καραργύρη και το ματς με τον Ατρόμητο

Πρώτη φορά αγωνίστηκε χθες με την ανδρική ομάδα και ο Ζώης Καραργύρης. Ο 19χρονος επιθετικός πήρε το βάπτισμα του πυρός από τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος τον πέρασε σαν αλλαγή στο 76' στην θέση του Γιόβιτς. Ο νεαρός άσος φαίνεται ότι έχει θέση στην ομάδα με βάση το πλάνο για ελληνοποίηση του ρόστερ που είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος, Μάριος Ηλιόπουλος.

Eurokinissi

Τέλος, η ΑΕΚ με ανεβασμένη ψυχολογία και με στόχο άλλη μια νίκη θα υποδεχτεί για το πρωτάθλημα τον Ατρόμητο την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Περιστερίου μπορεί να μην είναι όσο ποιοτική ήταν άλλες χρόνιες, αλλά δεν παύει να είναι ο «κακός δαίμονας» της Ένωσης. Να υπενθυμίσουμε ότι στα τελευταία ματς των δυο ομάδων από τότε που χτίστηκε η OPAP ARENA, Η ΑΕΚ μετρά σε τρεις σερί χρόνιες νίκες στις καθυστερήσεις κάτι που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο από τους παίχτες, τον Νίκολιτς, αλλά και τον κόσμο ώστε να εδραιώσει το σερί νικών της και να συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στους ανταγωνιστές της.