ΑΕΚ: Η ξέφρενη πορεία που συνεχίζεται, η Σαμσούντα και η υποχρέωση της διοίκησης

Μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον ΟΦΗ, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε δηλώσει ότι το ματς που ακολουθεί με τον Ατρόμητο είναι «κλειδί» για την σούμα του πρωταθλήματος και η ομάδα του ανταποκρίθηκε άριστα κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να πάρει τους τρεις βαθμούς. Έτσι η Ένωση συνεχίζει την αντεπίθεση της με Γιόβιτς και Πινέδα σε εξαιρετική κατάσταση και έχοντας μπροστά της την πρόκληση της οκτάδας του Conference League.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Eurokinissi

Η ταχύτητα στην ανάπτυξη, οι Γιόβιτς - Πινέδα και ο άτυχος «Γκάτσι»

Η πέμπτη σερί νίκη της ομάδας στο πρωτάθλημα ήρθε με το μεγαλύτερο σε έκταση σκορ και αυτό ήταν αποτέλεσμα της ταχύτερης ανάπτυξης της αλλά και της αποτελεσματικότητας της. Η Ένωση παρουσίασε γρήγορους συνδυασμούς είτε με κάθετο παιχνίδι είτε με πάσες στα πλάγια και έκανε τον Ατρόμητο να μην μπορεί να ακολουθήσει αυτό το τέμπο. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να έχει ενεργοποιήσει ολοκληρωτικά τον Γιόβιτς ο οποίος έφτασε τα 5 γκολ σε 2 παιχνίδια, ενώ μεγάλη είναι και η συνεισφορά του Πινέδα που κόβει, πασάρει και σκοράρει ακόμα και... με το κεφάλι έχοντας μπει για τα καλά σε mode πρώτης χρονιάς. Καθοριστικός ήταν και ο Μαρίν που κερδίζει το πέναλτι, ενώ έχει και συμμετοχή στο 3-0 έχοντας συνεργαστεί άψογα με τον Γιόβιτς.

Eurokinissi

Βέβαια επειδή στον πλανήτη ΑΕΚ πότε δεν θα πάνε όλα καλά, ο άτυχος χθες για την ομάδα του Νίκολιτς ήταν ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο πάνω στο πικ της φόρμας του θα έλεγε κανείς και βάζει άλλον έναν προβληματισμό στον προπονητή του. Εδώ να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ έχει ακόμα στα πιτς τους Ζίνι, Κουτέσα, Πιερό και τον υγιή αλλά ανέτοιμο ακόμα Ελίασον.

Eurokinissi

Τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα και το ματς με την Σαμσουνσπόρ

Μετά τα δυο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, Η Ένωση δέχτηκε κριτική για την απόδοση της και για την δουλειά του προπονητή της. Αν όμως σκεφτεί κάνεις πως έκλεισε την περσινή σεζόν και που βρίσκεται τώρα ίσως μετανοήσει. Μιλάμε για μια ομάδα που το καλοκαίρι έκανε 3/3 προκρίσεις για να βρεθεί σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχει 31 βαθμούς στο πρωτάθλημα έχοντας διαφορά μόνο τριών πόντων από την κορυφή, ενώ στο κύπελλο είναι στην πρώτη τετράδα, που της έδωσε την ευκαιρία να αποφύγει ένα γύρο. Τέλος στο Conference League, ταξιδεύει με προορισμό την Σαμσούντα ξέροντας ότι με νίκη είναι κοντά όχι μόνο στην πρόκριση στους 24 καλύτερους αλλά μέσα στην πρώτη οκτάδα του ομίλου.

Eurokinissi

Ο «100αρης» Μουκουντί και η υποχρέωση της διοίκησης

Ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός της Ένωσης, στο χθεσινό ματς έφτασε τις 100 συμμετοχές με τον δικέφαλο στο στήθος και είναι στο χέρι του να τις διπλασιάσει έπειτα και από την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του. Ο «Λοχίας» όπως τον φωνάζουν είναι από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας, όντας βασικό μέλος του νταμπλ του 2023, ενώ και φέτος δείχνει ηγετικός βοηθώντας την ομάδα του Νίκολιτς να βρίσκεται μέσα σε όλους τους στόχους της.

Eurokinissi

Πλέον με βάση τα παραπάνω και την πολύ καλή ψυχολογία της ομάδας, η σκυτάλη περνάει στον Μάριο Ηλιόπουλο, τον Χαβιέ Ριμπάλτα και τους συνεργάτες τους. Και αυτό διότι για να συνεχίσει η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και στις τρεις διοργανώσεις χρειάζεται ενίσχυση με παίκτες ποιότητας και ειδικά σε θέσεις που υπάρχει αριθμητικό κενό. Να βάλει δηλαδή στο ρόστερ της παίχτες που θα την κάνουν πιο απειλητική απέναντι στους βασικούς αντιπάλους της. Φυσικά αυτό δεν πρέπει να είναι στο μυαλό ούτε τον ποδοσφαιριστών ούτε του προπονητή της καθώς αυτοί πρέπει να έχουν στόχο μόνο να εξελίσσουν το παιχνίδι τους κάτι που μπορεί να τους δώσει στο τέλος αυτά που πέρσι τους τα πήρε ίσως με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Eurokinissi

Υ.Γ. Η παρουσία του Λιβάι Γκαρσία χθες στην Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να είναι τυχαία μπορεί και όχι. Ότι και να ισχύει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πως η ΑΕΚ ψάχνει φορ με δυνατότητα να μπορεί αγωνιστεί και στα άκρα...