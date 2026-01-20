Λούκα Γιοβιτς: Kατέγραψε το υψηλότερο Impact Rating και βρίσκεται ανάμεσα σε «Legends»

Ο Λούκα Γιόβιτς έχει ήδη γράψει το όνομά του στην ιστορία της ΑΕΚ. Μετά το χατ-τρικ στον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο πρώην επιθετικός της Μίλαν και της Φιορεντίνα σκόραρε και τα τέσσερα γκολ στην ηχηρή νίκη της Ένωσης με 4-0 που συνέτριψε την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ και έστειλε ξανά την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το «365scores» παρουσίασε αυτή την εβδομάδα τους 10 παίκτες που είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή στις ομάδες τους το Σαββατοκύριακο που πέρασε, με τον Λούκα Γιόβιτς να πρωταγωνιστεί στη σχετική λίστα, καταγράφοντας το υψηλότερο Impact Rating (Total IR) από όλους τους παίκτες που ξεχώρισαν στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ βρέθηκε στην κορυφή της σχετικής λίστας με 117.70, επιβεβαιώνοντας με αριθμούς τη συνολική του επιρροή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο την εκτελεστική του δεινότητα. Πίσω από τον Γιόβιτς ακολούθησαν ποδοσφαιριστές κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης, όπως ο Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου με 112.57 και ο Νίκο Παζ της Κόμο με 110.30.

Στη λίστα με τους παίκτες που είχαν τη μεγαλύτερη συνολική επιρροή στις ομάδες τους βρέθηκαν επίσης ο Ουράν Μπισλίμι της Λουγκάνο με 103.90, ο Γιανίς Μπεγκραουί της Εστορίλ με 101.65, αλλά και ο τερματοφύλακας της Τσέλσι, Ρόμπερτ Σάντσες με 92.90. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν δύο ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ με 91.18 και ο Πέδρι με 87.09, καθώς και ο Ράγκναρ Άχε της Κολωνίας με 89.86.