Το «μυστήριο» λύθηκε: Αυτός πήρε την φανέλα του Γιόβιτς μετά το χατ-τρικ στον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ με χατ τρικ του Γιόβιτς πήρε την πρώτη φετινή νίκη της (3-2) σε ντέρμπι με απίστευτη εξέλιξη, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε ισοφαρίσει όταν ήταν πίσω στο σκορ με 0-2 με γκολ του Φίλιπ Τζούρισιτς στο 90ο λεπτό.

Ο Σέρβος πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων», χαρίζοντας στην ΑΕΚ μία πολύ σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο 27χρονος σέντερ φορ συναντήθηκε στα αποδυτήρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο και του έκανε «δώρο» τη φανέλα που φορούσε στον αγώνα.

Υπενθυμίζουμε πως ιδιοκτήτης της «Ένωσης» μπήκε στα αποδυτήρια και αφού φίλησε και αγκάλιασε Νίκολιτς, Ριμπάλτα και παίκτες, έβγαλε έναν σύντομο λόγο, στον οποίο ζήτησε απο την ομάδα να συνεχίσει έτσι σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μάλιστα στο τέλος έδωσε και πριμ 200.000 ευρώ!

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη. Η ομάδα αρχίζει να παίρνει τα μπόνους σκοράροντας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το παιχνίδι σήμερα ήταν δύσκολο, με πολύ μεγάλο σασπένς. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Και πρέπει να προχωρήσουμε έτσι στην Ευρώπη. Το χρειαζόμαστε, το αξίζετε, το αξίζουμε… Ο προπονητής μας το αξίζει, ο Χαβιέρ το αξίζει, όλοι το αξίζουμε. Πρέπει να έχουμε αυτή την απόδοση στην Ευρώπη… Ναι ή όχι; 200.000 ευρώ».