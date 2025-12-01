Τσιάρτας: «Η Σεβίλλη με τίμησε τέσσερις φορές, η ΑΕΚ καμία, αλλά της είμαι ευγνώμων»

Ο Βασίλης Τσιάρτας θέλησε να καθαρίσει την ατμόσφαιρα, όσο αναφορά τα όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ισπανική «AS» στο πλαίσιο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ρεάλ, μιλώντας για την ΑΕΚ και το γεγονός πως δεν τιμήθηκε στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την απόσυρσή του.

Ο παλαίμαχος διεθνής ξεκαθάρισε την θέση του γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Έχω πει και σε άλλες μου συνεντεύξεις ότι κάποιοι συγκεκριμένοι δεν μου φέρθηκαν καλά στην ΑΕΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω και δεν εκτιμώ την αγάπη των υγιών φιλάθλων της ΑΕΚ ούτε και παραγνωρίζω ότι στην ΑΕΚ ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά και θα της είμαι πάντα ευγνώμων. Αυτά για να μην υπάρχουν λάθος εντυπώσεις και παρεξηγήσεις. Η Σεβίλλη με έχει τιμήσει μέχρι σήμερα (η διοίκηση) τέσσερις φορές. Η ΑΕΚ καμία και μιλάω για από τότε που σταμάτησα το ποδόσφαιρο (2007)».

Ο 53χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Ένωσης είχε ερωτηθεί στην συνέντευξη του, εάν η Σεβίλλη είναι η αγαπημένη του ομάδα, από αυτές που έχει αγωνιστεί, με τον ίδιο να απαντάει: «Χωρίς αμφιβολία, κι έχουν περάσει ήδη 25 χρόνια από τότε που έφυγα. Έπαιξα σχεδόν οκτώ σεζόν στην ΑΕΚ σε δύο θητείες, κατέκτησα τίτλους και αγωνίστηκα στην Ευρώπη, αλλά το κλαμπ δεν φέρθηκε πολύ καλά σε μένα. Η Σεβίλλη είναι ένα εντελώς διαφορετικό κόσμο. Ήταν τέσσερα δύσκολα χρόνια, δύο μάλιστα στη Β΄ κατηγορία, κι όμως ο κόσμος συνεχίζει να με θυμάται και να με τιμά. Νιώθω πολύ ευγνώμων και τιμημένος».