Ο Ράμος θέλει τον Ραούλ για προπονητή στη Σεβίλλη

Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες στο προσκήνιο, καθώς επιδιώκει διοικητική εμπλοκή και εξαγορά των μετοχών της ιστορικής Σεβίλλης.

Ο 39χρονος θρύλος του ισπανικού ποδοσφαίρου ονειρεύεται να κάνει τη Σεβίλλη ξανά μεγάλη και για να τα καταφέρει φαίνεται πως έχει ήδη «επιστρατεύσει» έναν παλιό του γνώριμο, συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο λόγος για τον Ραούλ Γκονθάλεθ, που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 2015 και από το καλοκαίρι του 2018 έως το 2025 εργάστηκε ως προπονητής στα τμήματα υποδομών της Ρεάλ, αναλαμβάνοντας την περίφημη «Καστίγια».

Η επένδυση Ράμος και η «νέα» Σεβίλλη

Ο Σέρχιο Ράμος μπορεί να πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως δεν έκρυψε ποτέ τα συναισθήματά του για τη Σεβίλλη, στην οποία γεννήθηκε και «ανδρώθηκε» ποδοσφαιρικά.

Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής αναφέρουν πως ο Ράμος ηγείται επενδυτικού γκρουπ, που σκοπεύει να καταθέσει πρόταση 400 εκατομμύρια ευρώ για να εξαγοράσει τον διοικητικό έλεγχο και τις μετοχές της ομάδας.

Ο υποψήφιος διοικητικός ηγέτης της Σεβίλλης, Σέρχιο Ράμος. Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Ράμος ονειρεύεται ένα μοντέρνο, ανταγωνιστικό και οικονομικά βιώσιμο σύλλογο, ακολουθώντας το πρότυπο της Κόμο από την Ιταλία. Μία στρατηγική, η οποία δίνει έμφαση στην ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών και στην αναβάθμιση της χρηματιστηριακής αξίας των παικτών που έχουν ήδη καθιερωθεί.

Η ανάδειξη ταλέντων στο προσκήνιο

Η Σεβίλλη του μέλλοντος αναμένεται να λειτουργήσει ως «κόμβος» ταλέντων. Για να επιτευχθεί ο στόχος, βέβαια θα πρέπει να κερδίσει το ενδιαφέρον νεαρών παικτών, οι οποίοι δε βρίσκουν τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής σε μεγάλες ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης.

Να δημιουργήσει, δηλαδή ένα ποδοσφαιρικό περιβάλλον, στο οποίο θα προσφέρει στους ταλαντούχους νέους τη δυνατότητα να προβληθούν στη La Liga ως πρωταγωνιστές.

Ραούλ: Ο ηγέτης στον πάγκο

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ράμος έχει ήδη επιλέξει τον προπονητή που θα καθοδηγήσει τη Σεβίλλη σε περίπτωση εξαγοράς των μετοχών. Πρόκειται για τον θρύλο της εθνικής Ισπανίας και της Ρεάλ Μαδρίτης, Ραούλ Γκονθάλεθ.

Το πρoπονητικό προφίλ του Ραούλ ταιριάζει πλήρως στο πρότζεκτ. Είναι νέος, έχει προσωπικότητα, γνωρίζει τις απαιτήσεις στο υψηλότερο επίπεδο και έχει δείξει ικανοποιητικά δείγματα γραφής ως προπονητής στην ομάδα της «Καστίγια».

Από το καλοκαίρι του 2025 συνεχίζει χωρίς ομάδα και φημολογείται πως μέχρι στιγμής έχει απορρίψει πολλές προτάσεις από ομάδες της Ισπανίας και του εξωτερικού. Η «νέα» Σεβίλλη του Ράμος μπορεί να λειτουργήσει ως ώθηση στην καριέρα του 48χρονου προπονητή.

Η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο Ράμος φιλοδοξεί την επιστροφή της Σεβίλλης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις τελευταίες σεζόν, η ομάδα παλεύει για την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Ο πρώην παίκτης και υποψήφιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας επιδιώκει την πρόσληψη Ραούλ και την ενίσχυση του ρόστερ με πρώην παίκτες του στην «Καστίγια».

Η δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης έχει πολλούς αξιόλογους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δε βρίσκουν χρόνο συμμετοχής στην πρώτη κατηγορία. Το πλάνο του Ράμος είναι απλό: να φέρει ποδοσφαιριστές ποιοτικούς και «πεινασμένους» για συμμετοχές και διακρίσεις.

Το μέλλον ανήκει στον Ραούλ

Όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της υπόθεσης εξαγοράς των μετοχών της ομάδας. Ο ισπανικός Τύπος θεωρεί δεδομένο πως αν ο Ράμος πάρει τα διοικητικά ηνία στο σύλλογο, θα επικοινωνήσει άμεσα με τον Ραούλ.

Sergio Ramos is returning to Sevilla, but not as a player. He’s set to take a minority ownership stake in Sevilla FC. pic.twitter.com/MpaZaZ5k8v — Carol Radull (@CarolRadull) January 2, 2026

Οι δυο τους μοιράζονται μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού, η οποία καλλιεργήθηκε μέσα από τις κοινές τους εμπειρίες στο υψηλότερο επίπεδο με τον 48χρονο θρύλος του Champions League, Ραούλ να αποτελεί τον πρώτο στόχο της διοίκησης Ράμος.

Το πρώτο βήμα της ιδέας είναι η πρόσληψη του Ραούλ και το δεύτερο η βαθμιαία ενίσχυση του ρόστερ της Σεβίλλης με ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής της Ρεάλ. Δηλαδή με παίκτες, που ο Ραούλ έχει προπονήσει στο παρελθόν και θεωρεί πως είναι ικανοί να επαναφέρουν τη Σεβίλλη στις επιτυχίες.