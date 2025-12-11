Διευθύνων Σύμβουλος Σεβίλλης: «Ήμασταν για υποβιβασμό- Ήρθε ο Μεντιλίμπαρ και πήραμε ευρωπαϊκό»

Στην Ισπανία ακόμη μιλούν με δέος για την επίδραση που είχε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη Σεβίλλη. Ο σημερινός προπονητής του Ολυμπιακού δεν άλλαξε απλώς την εικόνα μιας ομάδας που κατέρρεε, την πήρε από τα… βράχια και την οδήγησε μέχρι την κούπα του Europa League.

Στο Comemos Podcast, ο Εμίλιο Ντε Νιός , Διευθύνων σύμβουλος της ομάδας τότε και από τους ανθρώπους που «έσπρωξαν» την επιλογή Μεντιλίμπαρ, μίλησε ανοιχτά για εκείνες τις μέρες. «Νιώθω πολύ περήφανος που συμμετείχα στη πρόσληψη του. Ήμασταν χάλια, έτοιμοι να πέσουμε στη Segunda, και κατέληξε να μας χαρίσει την Europa League».





Η Σεβίλλη την σεζόν 2022/23 ήταν σε μία από τις χειρότερες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Ο Σαμπαόλι δεν είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει τίποτα και η ομάδα βούλιαζε στα αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά της προβλήματα. Έτσι, ο Ντε Νιός θυμάται μια κομβική κουβέντα με τον Μοντσι και τον Φερνάντο Ναβάρο, την ώρα που αναζητούσαν λύση: «Ο Μοντσι λέει “αν δεν υπογράψουμε αυτόν (τον Μεντιλίμπαρ) , που ξέρει πώς να κερδίζει όλους αυτούς εκεί κάτω…”». Και αμέσως μετά ήρθε η πρώτη απόδειξη. Όπως λέει ο ίδιος: «και κερδίσαμε την Κάντιθ».





Από εκεί και πέρα, η ομάδα άρχισε να μοιάζει ξανά… Σεβίλλη. Ο Μεντιλίμπαρ έφερε απλότητα, σιγουριά και καθαρό ποδόσφαιρο. Ένωσε τα αποδυτήρια, ξεκαθάρισε ρόλους, έβαλε την ομάδα να τρέξει ξανά σωστά μέσα στο γήπεδο.

Και, όπως αποκαλύπτει ο Ντε Νιός, οι ίδιοι μέσα στο σύλλογο είχαν πειστεί πολύ πριν τον τελικό του Europa League με την Ρόμα. «Είπα στη γυναίκα μου να ζητήσει άδεια την ημέρα του τελικού και δύο μέρες ακόμη για να το γιορτάσουμε. Ήμασταν όλοι πεπεισμένοι ότι μπορούσαμε να το κατακτήσουμε».

ΑΠΕ ΜΠΕ



Από την άλλη, δεν δίστασε να περιγράψει πόσο δύσκολο είχε γίνει το περιβάλλον πριν τον Μεντιλίμπαρ, αναφερόμενος στον Σαμπαόλι: «Ο Σαμπαόλι ήταν ένας περίεργος τύπος… Κλειστός, εκκεντρικός. Με την αγορά κλειστή, μου ζητούσε 'Έμιλιο, χρειάζομαι έναν ελεύθερο παίκτη'. Του λέω ‘φυσικά, γιατί η αγορά είναι κλειστή’. Και μου απαντά 'Γιατί είναι κλειστή η αγορά για μένα;'. Του εξήγησα ότι ήταν κλειστή για όλους». Ένα μικρό δείγμα της… σύγχυσης που επικρατούσε τότε στα ενδότερα του συλλόγου



Ο Μεντιλιμπαρ δεν ήταν ένα «πείραμα» ούτε ένας εκπρόσωπος του μοντέρνου ποδοσφαίρου που υπόσχεται πολλά στα λόγια. Ήταν ο άνθρωπος που πήγε μια ομάδα από το σημείο μηδέν στο απόλυτο. Που έδωσε στα αποδυτήρια σταθερότητα, στους παίκτες καθαρές εντολές και στον σύλλογο ξανά πίστη.



Και αυτό το προφίλ, του προπονητή που δεν φοβάται την πίεση και ξέρει πώς να βγάζει ομάδες από το αδιέξοδο, είναι ακριβώς αυτό που σήμερα βλέπει και ο Ολυμπιακός στο πρόσωπό του.