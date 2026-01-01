Ο Σέρχιο Ράμος εξετάζει σοβαρά επένδυση και διοικητική παρουσία στη Σεβίλλη

Η υπόθεση πώλησης της Σεβίλλης αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Παρά τις επανειλημμένες διαρροές περί επικείμενης αλλαγής ιδιοκτησίας, ο σύλλογος παραμένει στα ίδια χέρια, με τις οικονομικές ισορροπίες εύθραυστες και τη διοικητική στασιμότητα να προκαλεί έντονο προβληματισμό.



Το τελευταίο διάστημα, ένα επενδυτικό σχήμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε μπει δυναμικά στο παιχνίδι, προχωρώντας σε οικονομικό έλεγχο με στόχο την εξαγορά σημαντικού πακέτου μετοχών. Ωστόσο, η πραγματική εικόνα των οικονομικών του κλαμπ λειτούργησε αποτρεπτικά. Το αρχικό τίμημα μειώθηκε αισθητά και η διαδικασία ουσιαστικά «πάγωσε», χωρίς να αποκλείεται ακόμη και πλήρης αποχώρηση των Αμερικανών.



Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, στο προσκήνιο εμφανίζεται ο Σέρχιο Ράμος. Ο ιστορικός αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, γεννημένος στη Σεβίλλη και προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου, έχει δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον να εμπλακεί στη διοίκηση. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο Ράμος έχει ξεκινήσει διερευνητικές επαφές για να ενημερωθεί σχετικά με τη μετοχική δομή, τα οικονομικά δεδομένα και τις πιθανότητες συμμετοχής του ως επενδυτής.

🔴🚨 Sergio Ramos, interesado en entrar como inversor en el @SevillaFC.



‼️ El camero, sin equipo, habría iniciado contactos para ser nuevo inversor del club, según informa @muchodeportecom.



📌 Se trataría de unos primeros movimientos iniciales, nada formal aún.#ZonaMixta pic.twitter.com/pH44NSQM9V — Zona Mixta (@ZonaMixta__) January 1, 2026



Προς το παρόν, δεν μιλάμε για επίσημη πρόταση ή συμφωνία. Πρόκειται όμως για μια σοβαρή διερεύνηση, η οποία αποκτά σημασία λόγω του συμβολισμού. Σε αντίθεση με ξένα funds, ο Ράμος εκπροσωπεί μια πιο «εσωτερική» προσέγγιση, βασισμένη στη σχέση του με τον σύλλογο και την πόλη. Μάλιστα, ένα τέτοιο σενάριο βρίσκει θετική απήχηση σε μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας, που επιθυμεί λύση με σεβιγιάνικο χαρακτήρα.