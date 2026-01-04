Διασύρθηκε από την ουραγό Λεβάντε η Σεβίλλη του Αλμέιδα

Μια απρόσμενη και οδυνηρή ήττα υπέστη η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα από την ουραγό Λεβάντε με 3-0, μέσα στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιχθουάν», για τη 19η αγωνιστική της La Liga.

Με τη νίκη αυτή, η Λεβάντε ξεκόλλησε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας και πλησίασε τη 17η Βαλένθια στους τρεις βαθμούς. Η Σεβίλλη έμεινε στους 20, αρκετά μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη και πιο κοντά στην επκίνδυνη ζώνη.

Το σκορ για τους φιλοξενούμενος, άνοιξε ο Λοσάντα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, νικώντας τον Βλαχοδήμο σε τετ α τετ, έπειτα από πάσα του Ρομέρο.

El gol de Iker Losada para adelantar al Levante ante el Sevilla. Se estrena como goleador el jugador cedido por el #RealBetis, que hoy debutaba como titular en liga. pic.twitter.com/H09BmzdxgP — Alejandro Fernández (@alexferj_) January 4, 2026

Η Σεβίλλη πίεσε στο δεύτερο μέρος, είχε ευκαιρίες αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει και σαν να μην έφτανε αυτό, δέχθηκε δεύτερο γκολ στο 77', με τον Εσπί να «καθαρίζει» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Το... κερασάκι στην τούρτα για τη Λεβάντε, έβαλε ο Άλβαρεζ στο 94', διαμορφώνοντας το τελικό 3-0, λίγα λεπτά μετά το χαμένο πέναλτι του Ρομέρο στο 91'.

Πηγή: Athletiko.gr