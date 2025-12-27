Ματίας Αλμέιδα: Τέλος στα σενάρια φυγής – Παραμένει στη Σεβίλλη

Την έντονη φημολογία που τον ήθελε να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξοδο από τον πάγκο της Σεβίλλης έσπευσε να διαψεύσει ο Ματίας Αλμέιδα, βάζοντας οριστικό τέλος στις εικασίες περί παραίτησης.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, σε άμεση επικοινωνία που είχε με το ισπανικό δίκτυο «COPE Sevilla», χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα ως εντελώς ανυπόστατα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υφίσταται καμία πρόθεση αποχώρησης από την τεχνική ηγεσία των Ανδαλουσιάνων.

🚨Informa Rafa Almansa en @DeportesCopeSE que la noticia que ha salido sobre las dudas y la posible salida de Matías Almeyda es completamente falsa.El periodista ha hablado con él vía telefónica y le asegura que su intención es seguir muchos años en Nervión. Feliz y comprometido. pic.twitter.com/U8DJTo0Qpp — La Sevilla Futbolera 🟢⚽🔴 (@LaSevillafut) December 26, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Ισπανών, ο Αργεντινός προπονητής εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από τις συνθήκες εργασίας του στον σύλλογο και παραμένει προσηλωμένος στο μακρόπνοο πλάνο που έχει συμφωνηθεί.

Ο Αλμέιδα τόνισε πως προτεραιότητά του είναι να τιμήσει το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι, επιδιώκοντας να οδηγήσει τη Σεβίλλη πίσω στις επιτυχίες.

Η τοποθέτηση αυτή καθησυχάζει τον κόσμο της ομάδας και αποκαθιστά την ηρεμία στα αποδυτήρια, σε μια χρονική συγκυρία όπου η σταθερότητα κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.