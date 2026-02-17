Αυτό είναι το παρασκήνιο από τον καυγά του διαιτητή με τον Αλμέιδα σε αγώνα της La Liga

Δύο ημέρες έχουν περάσει από το Σεβίλλη - Αλαβές, ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από την αποβολή του Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός τεχνικός αντίκρισε την κόκκινη κάρτα υπό αρκετά αμφιλεγόμενες συνθήκες, καθώς –όπως προκύπτει από τα τηλεοπτικά πλάνα– όσα αναφέρονται στο φύλλο αγώνα του διαιτητή δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια το τι συνέβη. Η ένταση που ακολούθησε ήταν εκρηκτική και ο Αλμέιδα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με βαριά τιμωρία έως και 12 αγωνιστικών!

Τη Δευτέρα (16/2), η εκπομπή «El Día Después» του «Movistar Plus+» παρουσίασε όσα διαδραματίστηκαν μέσα σε τρία λεπτά που έμοιαζαν ατελείωτα στο «Ραμόν Σάντσεθ-Πιθχουάν». Όλα ξεκίνησαν από παρατήρηση του βοηθού διαιτητή, Ιγνάθιο Αλόνσο, προς τον προπονητή της Σεβίλλης: «Θα σου μιλήσω γιατί δεν αντέχω άλλο, εσύ τους ελέγχεις. Δεν θα στο ξαναπώ, στο λέω ως προειδοποίηση».

🔴🎥 Así fue el gesto por el que Matías Almeyda fue expulsado.



El entrenador del @SevillaFC salta tras una falta en contra y se apoya en el banquillo.



📁 ACTA: “fue expulsado por protestar realizando GRITOS y GESTOS DE DESAPROBACIÓN hacia mi persona”



pic.twitter.com/t2v3d4FKPW — Zona Mixta (@ZonaMixta__) February 14, 2026

Η απάντηση του Αλμέιδα προμήνυε τη συνέχεια: «Κοιτάξτε το παιχνίδι. Κάντε τη δουλειά σας», φέρεται να απάντησε ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ. Όταν ο διαιτητής αποφάσισε να τον αποβάλει, ακούστηκε από την ενδοεπικοινωνία η φράση «Μόνο τον προπονητή», πριν υψωθεί η κόκκινη κάρτα. Ο Αργεντινός προπονητής της Σεβίλλης ρώτησε τον βοηθό ποιος αποβλήθηκε και, μόλις επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τον Αλμέιδα, ο ίδιος αρνήθηκε αρχικά να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. «Όχι, δεν φεύγω», απάντησε.

El vídeo del #SevillaFC que muestra a Matías Almeyda justo antes de la expulsión pic.twitter.com/QwOaUYJuxJ — Orgullo de Nervión (@Orgullo_Nervion) February 15, 2026

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο διαιτητής επέστρεψε στον πάγκο για να του επιβεβαιώσει ότι έπρεπε να περάσει εκτός πάγκου. «Έξω από εδώ, εσύ ήσουν. Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Φύγε από εδώ», του είπε, με τον Αλμέιδα να αντιδρά έντονα: «Γιατί με διώχνεις; Ήταν προς τον πάγκο! Δεν σου είπα τίποτα. Έκανες λάθος. Τι σου έκανα; Τι λέω; Γιατί με αποβάλλεις;».

Μέσα στη γενικευμένη ένταση, ο διαιτητής προειδοποίησε τον εκπρόσωπο της Σεβίλλης πως η κατάσταση έπρεπε να λήξει άμεσα: «Ή φεύγει αυτός ή φεύγω εγώ», ακούστηκε να λέει. Ο Αλμέιδα απευθύνθηκε και στον τέταρτο διαιτητή, Αλεχάντρε Αλεμάν, ζητώντας εξηγήσεις, χωρίς να λάβει σαφή απάντηση. Η σκηνή έκλεισε με τον Αργεντινό να κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια, κλοτσώντας ένα μπουκάλι, σε ένα από τα πιο έντονα περιστατικά που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο «Σάντσεθ-Πιθχουάν».