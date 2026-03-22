Σεβίλλη: Ο Αλμέιδα σε «τεντωμένο σχοινί» – Το ρίσκο, οι αριθμοί και η ώρα των αποφάσεων

Η επιστροφή του Ματίας Αλμέιδα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», αυτή τη φορά ως προπονητής, ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες, αλλά εξελίσσεται σε μια σκληρή δοκιμασία αντοχής. Παρά το γεγονός ότι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2025, η Σεβίλλη βρίσκεται σε μια φάση έντονου προβληματισμού.

Τα στατιστικά που τον «καίνε»

Η ομάδα του «Πελάδο» παρουσιάζει τη γνώριμη ένταση και το man-to-man που τον χαρακτήριζε στην ΑΕΚ, όμως τα αποτελέσματα στη La Liga δεν τον δικαιώνουν. Σε συνολικά 31 αγώνες στον πάγκο των Ανδαλουσιάνων, ο Αργεντινός μετρά 10 νίκες, 7 ισοπαλίες και 14 ήττες, με έναν μέσο όρο 1.19 βαθμών ανά αγώνα που απέχει πολύ από τους ευρωπαϊκούς στόχους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην ανασταλτική λειτουργία, καθώς η Σεβίλλη δέχεται 1.6 γκολ ανά παιχνίδι, 50 γκολ συνολικά, ενώ επιθετικά, παρά τις 12 τελικές που δημιουργεί κατά μέσο όρο, η αποτελεσματικότητα παραμένει χαμηλή με μόλις 43 γκολ ενεργητικό.

Print Screen Sofascore/ Μερικά επιθετικά στατιστικά της Σεβίλλης υπό τον Ματίας Αλμέιδα.

Print Screen Sofascore / Μερικά αμυντικά στατιστικά της φετινής Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα.

Η πίεση κορυφώθηκε μετά τις απογοητευτικές επιδόσεις στα μεγάλα παιχνίδια. Η πρόσφατη ήττα με 0-2 στο από την Βαλένθια στις 21 Μαρτίου προκάλεσε την πρώτη μεγάλη ρωγμή, σε συνδυασμό με την προηγούμενη βαριά ήττα με 5-2 από την Μπαρτσελόνα έφερε την έκτακτη σύσκεψη της διοίκησης. Ο κόσμος, αν και αρχικά γοητεύτηκε από το πάθος του, πλέον ασκεί έντονη κριτική για την επιμονή του σε ένα ρίσκο που συχνά αφήνει την άμυνα εκτεθειμένη. Παράλληλα, έντονη δυσαρέσκεια υπήρχε και στην πρόωρη έξοδο των Σεβιλλιάνων από την Αλαβές στο Κόπα Ντελ Ρέι στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

Στη Σεβίλλη πραγματοποιήθηκε ήδη κρίσιμη συνάντηση κορυφής, όπου εξετάστηκε το ενδεχόμενο άμεσης λύσης της συνεργασίας. Παρόλα αυτά, η πρόσφατη μείωση της τιμωρίας του που του επιτρέπει να επιστρέψει στους πάγκους πιο γρήγορα, ίσως του δώσει μια τελευταία ευκαιρία να αντιστρέψει το κλίμα. Οι επόμενες αγωνιστικές είναι «τελικοί» για τον Αλμέιδα, με τη διοίκηση να έχει ήδη έτοιμη τη λίστα των διαδόχων σε περίπτωση νέου αρνητικού αποτελέσματος.

Όπως αναφέρει και η Estadio Deportivo «Οι φήμες μάλιστα οργιάζουν ότι η διοίκηση έχει ήδη προκρίνει συγκεκριμένο όνομα για τη διαδοχή του, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για το αν ο Αργεντινός θα προλάβει να καθίσει στον πάγκο στο επόμενο παιχνίδι ή αν η Σεβίλλη θα προχωρήσει σε άμεση αλλαγή σελίδας».