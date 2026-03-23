Τέλος ο Αλμέιδα από τη Σεβίλλη: Το «διαζύγιο», το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις των οπαδών

Αυτό που κυκλοφορούσε ως φήμη τις τελευταίες ημέρες, πλέον πήρε επίσημη μορφή. Η διοίκηση της Σεβίλλης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ματίας Αλμέιδα, καθώς το σχοινί, που εδώ και καιρό ήταν τεντωμένο, τελικά έσπασε. Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν με την άφιξη του «Πελάδο» στην Ανδαλουσία, οι αριθμοί ήταν αμείλικτοι.

Η έλλειψη σταθερότητας και η βαθμολογική συγκομιδή ανάγκασαν τη διοίκηση να πάρει τη δύσκολη απόφαση, θεωρώντας πως το ρίσκο της παραμονής του ήταν πλέον πολύ μεγάλο για το μέλλον του συλλόγου.



«Βράζει» το Instagram: «Λάθος απόφαση!»

Αν η διοίκηση θεωρεί την απόλυση επιβεβλημένη, οι οπαδοί της Σεβίλλης έχουν τελείως διαφορετική άποψη. Λίγα λεπτά μετά την επίσημη ανακοίνωση, τα social media του συλλόγου «κατακλύστηκαν» από χιλιάδες σχόλια απογοήτευσης.

Print Screen﻿/ Μερικά σχόλια για την απόλυση του Αλμέιδα.

Οι φίλοι των «Νερβιονένσες» στο Instagram πήραν ξεκάθαρη θέση υπέρ του Αργεντινού τεχνικού, τονίζοντας πως το πρόβλημα δεν ήταν ο προπονητής αλλά η δομή του ρόστερ. «Διώχνετε τον μόνο άνθρωπο που έδωσε πάθος στην ομάδα» και «Μεγάλο λάθος, θα το μετανιώσετε», είναι μερικές από τις χαρακτηριστικές ατάκες που κυριαρχούν, δείχνοντας πως ο Αλμέιδα κατάφερε να συνδεθεί συναισθηματικά με την εξέδρα, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα.

Οι πιθανοί υποψήφιοι για τη διαδοχή

Με τον Αλμέιδα να αποτελεί παρελθόν, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον αντικαταστάτη του, και εδώ το ενδιαφέρον γίνεται έντονο για τα ελληνικά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται δύο προπονητές με θητεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τι σημαίνει πίεση και πρωταθλητισμός.

Η Σεβίλλη αναζητά έναν τεχνικό που θα μπορέσει να συμμαζέψει άμεσα την κατάσταση και να επαναφέρει την ομάδα στις ευρωπαϊκές θέσεις, με τα ονόματα των υποψηφίων να εξετάζονται ήδη από το τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η απομάκρυνση του Ματίας Αλμέιδα αφήνει μια πικρή γεύση στους φιλάθλους και ανοίγει έναν νέο, αβέβαιο κύκλο στο «Σάντσεθ Πιθχουάν».