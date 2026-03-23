Σεβίλλη: Δύο πρώην γνώριμοι είναι υποψήφιοι για αντικαταστάτες του Αλμέιδα

Η Σεβίλλη μετά την ήττα και από την Βαλένθια βρίσκεται τρεις βαθμούς μακριά απο την ζώνη του υποβιβασμού στην La Liga. Χωρίς να υπάρχει οριστική απόφαση, φαίνεται πως ο Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται κοντά στην έξοδο.

Στην Ισπανία, τα μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν πως ψηλά στην λίστα των Ανδαλουσιάνων βρίσκεται ο Λουίς Γκαρθία Πλάθα, ένας προπονητής με μεγάλη εμπειρία σε δύσκολες αποστολές, όπως για παράδειγμα η άνοδος με την Αλαβές.

Σε αυτή την λίστα έχει προστεθεί και ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, έχοντας στο παρελθόν πετύχει άνοδο και ευρωπαϊκή έξοδο με τη Γρανάδα.

Επιπλέον, στην ιστορία αυτή «εμπλέκεται» ένας ακόμη προπονητής, γνώριμος και αυτός στο ελληνικό κοινό. Ο λόγος για τον Μανόλο Χιμένεθ, πρώην τεχνικό του Άρη και της ΑΕΚ, που γνωρίζει καλά τον σύλλογο.