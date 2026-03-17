Μπαρτσελόνα: Ψάχνεται για «Βίκινγκ» εξτρέμ 100 εκατομμυρίων και δουλεύει παρασκηνιακά του Χάαλαντ

Η επανεκλογή του Ζοάν Λαπόρτα στην προεδρία της Μπαρτσελόνα φέρνει στο προσκήνιο νέες μεταγραφικές προσθήκες και έντονο ενδιαφέρον για τον 21χρονο Νορβηγό επιθετικό της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, που κοστολογείται στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν θέσει υψηλά τον πήχυ για τον διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην αιχμή του δόρατος και την περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Παρά το γεγονός πως η μεταγραφή του Χουλιάν Άλβαρεζ της Ατλέτικο Μαδρίτης δε προχώρησε και ενώ τα οικονομικά του συλλόγου καθιστούν την ενδεχόμενη προσθήκη του μεγάλου στόχου, Έρλινγκ Χάαλαντ «απαγορευτική», οι Καταλανοί δείχνουν πως επιδιώκουν να κάνουν δυναμικό... μπάσιμο στην αγορά στοχεύοντας σε ένα ταλέντο του Νορβηγικού ποδοσφαίρου, για το οποίο ενδιαφέρεται και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πορτογαλικής «O Jogo», σκάουτερ της Μπαρτσελόνα παρακολούθησε από κοντά την προσπάθεια του... «Βίκινγκ» Σέλντερουπ στον αγώνα της Μπενφίκα εναντίον της Αρούκα. Ο Νορβηγός εκτέλεσε το κόρνερ, το οποίο οδήγησε στην ισοφαρίση, δίνοντας ασίστ.

Σύμφωνα με διαρροές από εκπροσώπους της Μπαρτσελόνα, οι «μπλαουγκράνα» παρακολουθούν από κοντά την πρόοδό του. «Παρακολουθούμε την εξέλιξή του. Οι προοπτικές του είναι αδιαμφισβήτητες και οι παρατηρήσεις μας είναι πολύ θετικές», φέρεται να έχουν δηλώσει.

Το προφίλ του Αντρέας Σέλντερουπ

Ο 21χρονος διεθνής Νορβηγός επιθετικός της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ μεταγράφηκε στους «αετούς» από τη Νόρτζελαντ τον Ιανουάριο του 2023 και έχει ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Έγινε μόνιμο μέλος της Μπενφίκα το καλοκαίρι του 2024, μετά από ολιγόμηνο δανεισμό στους Δανούς, από όπου και αποχώρησε για τη Λισαβόνα. Στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες σκόραρε το νικητήριο γκολ της Μπενφίκα εναντίον της Μπάγερν Μονάχου.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 35 συμμετοχές, σκοράροντας 7 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ. Ξεχώρισε, μάλιστα για τις εμφανίσεις του εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στους αγώνες για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Champions League.

Οι φετινές επιδόσεις του Σέλντερουπ. Printscreen από TransferMarkt

Το πλάνο της Μπαρτσελόνα για τον Σέλντερουπ

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα δεν έχει καταλήξει ακόμα σε συμφωνία για τον Μάρκους Ράσφορντ και στη Βαρκελώνη βλέπουν στο πρόσωπο του Σέλντερουπ τον ιδανικό αντικαταστάτη του Άγγλου εξτρέμ σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν τελεσφορήσουν.

Σε αντίθεση με τον Ράσφορντ, ο Σέλντερουπ προσφέρει τη δυνατότητα για προοπτική, καθώς είναι μόλις 21 ετών. Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα μπορεί να διαχειριστεί πιο εύκολα το συμβόλαιό του, καθώς ο Ράσφορντ αμείβεται με περισσότερα χρήματα.

Το όνειρο του Λαπόρτα για τον Χάαλαντ

Ο μεγαλύτερος στόχος για τους Καταλανούς, βέβαια είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Η επιθυμία για έναν σέντερ φορ παγκόσμιας κλάσης είναι δεδομένη και ο 25χρονος Νορβηγός στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι φαντάζει ο ιδανικός υποψήφιος. Οι «μπλαουγκράνα» φέρονται, μάλιστα να έχουν πραγματοποίησει διοικητική συνδιάσκεψη για τη μεταγραφή του Νορβηγού επιθετικού.

Το μεγάλο εμπόδιο είναι τα οικονομικά του συλλόγου. Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα δε μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά το συμβόλαιο του Χάαλαντ ενώ μία ενδεχόμενη μεταγραφή του στη Βαρκελώνη αναμένεται να κινηθεί σε... δυσθεώρητα ποσά.

FC Barcelona hold meeting over potential move for Erling Haaland.https://t.co/q3qaKX8N7h — Managing Barça (@ManagingBarca) March 12, 2026

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του έγκυρου Fussballdaten.de, η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 175 εκατομμύρια, όμως ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερα χρήματα, αφού ο ίδιος επιδιώκει να «σπάσει» το ρεκόρ της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αν και εφόσον αποχωρήσει από την Premier League.

Ο Ζοάν Λαπόρτα στις δηλώσεις του μετά την επανεκλογή του στην προεδρία της Μπαρτσελόνα υποσχέθηκε στα μέλη του συλλόγου ένα «ασταμάτητο» σύνολο. Ωστόσο, το αν οι δηλώσεις του αφορούσαν την υπόθεση του Χάαλαντ, αναμένεται να φανεί στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους...