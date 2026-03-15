Ποδόσφαιρο και κάλπη: Η μεγάλη μέρα για το μέλλον της Μπαρτσελόνα (pics)
Σήμερα η Βαρκελώνη ζει σε ρυθμούς δημοκρατίας και μπάλας, με τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές να κρίνουν το αύριο των «Μπλαουγκράνα».
Περισσότερα από 114.000 μέλη («socis») του συλλόγου προσέρχονται σήμερα στις κάλπες σε πέντε διαφορετικά σημεία (Βαρκελώνη, Χιρόνα, Ταραγόνα, Λέιδα και Ανδόρρα).
Πρόκειται για μια ιστορική μέρα, καθώς είναι η πρώτη φορά που η εκλογική διαδικασία ΄για τον νέο πρόεδρο της ομάδας, διεξάγεται την ίδια ημέρα με εντός έδρας αγώνα της ομάδας, κόντρα στη Σεβίλλη.
Οι μονομάχοι
Η μάχη για την προεδρία δίνεται ανάμεσα σε δύο βασικούς υποψηφίους. Από τη μία ο Ζοάν Λαπόρτα, ο νυν πρόεδρος που επιδιώκει την επανεκλογή του, ποντάροντας στη σταθερότητα και στο πλάνο που έχει χαράξει για την οικονομική και αγωνιστική ανάκαμψη του συλλόγου.
Από την άλλη πλευρά ο Βίκτορ Φοντ, ο ισχυρός επιχειρηματίας προτείνει ένα εναλλακτικό όραμα, εστιάζοντας σε βαθιές αλλαγές στη διοικητική δομή και στην οικονομική εξυγίανση.
Το παρών των πρωταγωνιστών
Όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλη στιγμή για τον σύλλογο, η προσέλευση στις κάλπες δεν αφορά μόνο τα διοικητικά μέλη. Σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας της ομάδας, καθώς και νυν ποδοσφαιριστές, έχουν δώσει το «παρών» στα εκλογικά κέντρα.
Η παρουσία τους στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και δέσμευσης, δείχνοντας ότι η Μπαρτσελόνα είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό αθλητικό οργανισμό, είναι μια οικογένεια που καθορίζει συλλογικά τη μοίρα της.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 21:00, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει η καταμέτρηση των ψήφων που θα αναδείξει τον πρόεδρο για τη θητεία 2026-2031.