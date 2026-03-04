Ροζαλία: Τρέλανε το «Καμπ Νόου» πανηγυρίζοντας τα γκολ της Μπαρτσελόνα (videos)

Μπορεί ο επαναληπτικός (3-0, 4-3 συνολικό σκορ) της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης να είχε πλούσιο θέαμα, όμως οι φωτογραφικοί φακοί των δημοσιογράφων επικεντρώθηκαν στις κερκίδες του «Καμπ Νόου», όπου η διάσημη Ισπανίδα τραγουδίστρια Ροζαλία, η οποία έδωσε το «παρών» στον μεγάλο ημιτελικό, πανηγύριζε με πάθος τα γκολ των «μπλαουγκράνα».

Η Ισπανίδα σταρ, που εμφανώς υποστηρίζει την Μπαρτσελόνα, έζησε πολύ έντονα το παιχνίδι και εμψύχωνε την ομάδα. Μάλιστα στο γκολ του Μάρκ Μπερνάλ η 33χρονη τραγουδίστρια πανηγύρισε έξαλλα και ξεσήκωσε τις εξέδρες, ενώ μετά το δεύτερο γκολ ξέσπασε ένα μικρό πάρτι. Η Ροζαλία έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη της για την Μπαρτσελόνα, και με κάθε ευκαιρία την δείχνει και στα social media.

Μάλιστα λίγο πιο δίπλα από την σέξι τραγουδίστρια, καθόταν μια άλλη σταρ της γυναικείας ομάδας της Μπαρτσελόνα, η Αϊτάνα Μπονμάτι, η οποία πανηγύρισε επίσης έξαλλα τα γκολ της ομάδας της, παρόλο που στο τέλος δεν ήταν αυτή που χάρηκε την πρόκριση.