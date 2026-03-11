Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ταξίδεψε στην Αγγλία για να δει τη Μπαρτσελόνα και πήγε σε λάθος γήπεδο

Η Μπαρτσελόνα απέδρασε με την ισοπαλία (1-1) από την έδρα της Νιούκαστλ, το περίφημο «Saint James Park» έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ στο 90+6'.

Οι Καταλανοί λίγο έλειψε να τα κάνουν... θάλασσα, χάνοντας το παιχνίδι. Όμως οι ποδοσφαιριστές του Χάνσι Φλικ δεν ήταν οι μόνοι που έκαναν πολλά και σημαντικά λάθη στο πλαίσιο της νοκ άουτ αναμέτρησης των «μπλαουγκράνα» για το Champions League.

Το... αληθινό «Saint James Park» και η γκάφα ολκής

Ένας οπαδός της Μπαρτσελόνα αποφάσισε να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στο εξωτερικό, κλείνοντας εισιτήρια για τον αγώνα των «μπλαουγκράνα» στην Αγγλία. Ωστόσο, έκανε μία ανεπανάληπτη γκάφα. Αντί να ταξιδέψει στον αγγλικό βορρά και το Νιούκαστλ, ταξίδεψε νοτιοδυτικά, στην περιοχή Devon, λίγο μακριά από το Λονδίνο.

Ο Ισπανός φίλαθλος των «μπλαουγκράνα» μπέρδεψε το όνομα του γηπέδου της αντιπάλου των Καταλανών στο Champions League, Νιούκαστλ με το όνομα του γηπέδου της αγγλικής Έξετερ, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία (League One). Και τα δύο ονομάζονται «Saint James Park».

Δεν είχε καταλάβει ότι βρισκόταν σε λάθος πόλη

Ο... απρόσεκτος οπαδός κατάλαβε το λάθος του όταν έφτασε στο γήπεδο της Έξετερ, η οποία αντιμετώπιζε τη Λίνκολν για το πρωτάθλημα, ακριβώς την ίδια ώρα με τον αγώνα της αγαπημένης του Μπαρτσελόνα. Μέχρι να δείξει το εισιτήριο του στους υπεύθυνους ασφαλείας του γηπέδου της Έξετερ, νόμιζε πως βρίσκεται στο... σωστό γήπεδο και περίμενε με ανυπομονησία να παρακολουθήσει τον Λαμίν Γιαμάλ και την παρέα του.

🚨 League One side Exeter City have confirmed that a Barcelona fan ended up at their stadium called St James Park instead of Newcastle's stadium for the game last night.



Exeter were having a game at the time, so they gave him a ticket to watch their home match because he had… pic.twitter.com/bkCdUCRwsZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 11, 2026

Οι υπεύθυνοι της Έξετερ του εξήγησαν αμέσως το λάθος του και για να τον... αποζημιώσουν μετά από αυτό το πρωτοφανές ολίσθημα, του παραχώρησαν δωρεάν είσοδο στον αγώνα της ομάδας τους.

Το περιστατικό έγινε γνωστό από τη διοίκηση της Έξετερ, η οποία έσπευσε να δημοσιεύσει την ιστορία στα κοινωνικά δίκτυα, με το παράδοξο αυτό ταξίδι να γίνεται viral μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Άνταμ Σπένσερ, ο οποίος εργάζεται στην Έξετερ ως Βοηθός των Φιλάθλων που επισκέπτονται το γήπεδο της ομάδας, ο Ισπανός φίλαθλος δε γνώριζε καλά αγγλικά και μόλις κατάλαβε το λάθος του αισθάνθηκε ντροπή.

Στο τέλος της ημέρας, βέβαια αν και βρέθηκε στο λάθος γήπεδο, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει έναν αγώνα ποδοσφαίρου, έστω και τρίτης κατηγορίας. Βάσει των όσων ανέφερε ο Άνταμ Σπένσερ, μάλιστα είναι ευπρόσδεκτος να επιστρέψει όποτε θέλει στο... αληθινό «Saint James Park»!