Τσάβι: «Ο Μέσι ήθελε να επιστρέψει το 2023 στην Μπαρτσελόνα αλλά...»

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και τεχνικός της ομάδας της Καταλονίας προχώρησε σε δηλώσεις για τον λόγο που δεν έγινε η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα της καρδιάς του. Σε συνέντευξη που έδωσε στην ισπανική εφημερίδα «La Vanguardia», εξέθεσε τον προηγούμενο πρόεδρο της Μπαρτσελόνα και νυν υποψήφιο, Τζουάν Λαπόρτα.

Σύμφωνα με τον Ισπανό, ο Αργεντινός σταρ θα έφευγε από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2023 ως ελεύθερος, θέλοντας να γυρίσει στην Βαρκελώνη, όμως ο Λαπόρτα ήταν αρνητικός, καθώς θεωρούσε ότι με την επιστροφή του θα έκανε πόλεμο προς το πρόσωπό του.

Ο Τσάβι, ο οποίος πρόσφατα έδειξε την στήριξη του για την προεδρία της Μπαρτσελόνα στον Βίκτορ Φοντ, συνέχισε λέγοντας:

«Ούτε ο πρόεδρος λέει την αλήθεια. «Ο Λίο υπέγραψε. Τον Ιανουάριο του 2023, μετά τη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επανασυνδεθήκαμε και μου είπε ότι ήθελε πολύ να επιστρέψει, κάτι που επιβεβαίωσα. Μιλήσαμε μέχρι τον Μάρτιο και του είπα: "Εντάξει, μόλις μου δώσεις το πράσινο φως, θα μιλήσω με τον πρόεδρο, γιατί νομίζω ότι θα του ταίριαζε από αθλητικής άποψης". Ο πρόεδρος ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιο με τον πατέρα του Λέο και είχαμε την έγκριση της La Liga, αλλά ο πρόεδρος είναι αυτός που τα καταστρέφει όλα».

«Στόχος μου είναι να πω την αλήθεια, και ο Λέο δεν ήρθε στην Μπάρτσα επειδή ο πρόεδρος δεν τον ήθελε, όχι λόγω της La Liga, ούτε επειδή ο Χόρχε Μέσι ζητούσε περισσότερα χρήματα - αυτό είναι ψέμα. «Ήταν ο πρόεδρος και η παρέα του που του είπαν όχι, ότι δεν μπορούσε να τα αντέξει οικονομικά, ότι είχε όλη την εξουσία και ότι ο Μέσι θα έκανε κατάχρηση αυτής της εξουσίας».

Επιπλέον, ο νυν προπονητής δεν φαίνεται να έχει ξεπεράσει και την απομάκρυνση του από τον πάγκο της ομάδας λέγοντας ότι: «Με απέλυσε από την προπονητική μου θέση χωρίς να μου πει την αλήθεια, υπό την επιρροή κάποιου που, πιστεύω, είναι ανώτερος από τον πρόεδρο, τον Αλεχάντρο Ετσεβάρια (ένα πολύ ισχυρό άτομο στον σύλλογο, ο οποίος δεν κατέχει καμία επίσημη θέση). Με άλλα λόγια, ήταν ο Αλεχάντρο που με απέλυσε».

«Ο Λαπόρτα, ο οποίος αργότερα επίσης δεν είπε την αλήθεια, με έπεισε να συνεχίσω. Μου είπε αυτολεξεί: "Τσάβι, δεν μπορώ να δω την ομάδα χωρίς εσένα, δεν μπορώ να δω το νέο Καμπ Νου χωρίς εσένα, δεν μπορώ να δω την 125η επέτειο του συλλόγου χωρίς εσένα ως προπονητή". Και επειδή ήμουν ακόμα παρακινημένος και έβλεπα ένα λαμπρό μέλλον για την ομάδα με τη γενιά των νεαρών παικτών που έβγαινε, ένιωσα ικανός».