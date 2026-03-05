O Μέσι στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη της Ίντερ Μαϊάμι στον Τραμπ

Η αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης τελετής κατά την οποία οι πρωταθλητές μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων τιμώνται από τον εκάστοτε πρόεδρο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην East Room του Λευκού Οίκου και είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 τοπική ώρα.



Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, ο οποίος έχει κατακτήσει οκτώ Χρυσές Μπάλες και το Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της χώρας του, αναμένεται να δώσει το «παρών» στην τελετή. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί εκεί και ο συνιδιοκτήτης της ομάδας, Ντέιβιντ Μπέκαμ.



Η αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι ταξίδεψε το πρωί της Πέμπτης στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα με την D.C. United που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο (7/3) στη Βαλτιμόρη. Ο μέσος της ομάδας, Τέλαςκο Σεγκόβια, ανέφερε πως η παρουσία στον Λευκό Οίκο αποτελεί μέρος της τιμητικής διαδικασίας για τους πρωταθλητές, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για τον σύλλογο.



Η Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε το MLS Cup για πρώτη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας στον τελικό των Βανκούβερ Γουάιτκαπς. Για τον Μέσι, η επίσκεψη θα είναι η πρώτη στον Λευκό Οίκο, καθώς παρότι είχε τιμηθεί με το Presidential Medal of Freedom στις αρχές του 2025, δεν είχε παραστεί τότε στην τελετή.



Η παρουσία του Αργεντινού αστέρα αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα συνδιοργανώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μεξικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο Μέσι θα αγωνιστεί στη διοργάνωση, αν και πολλοί θεωρούν πιθανό να τον δούμε ξανά σε Μουντιάλ.



Η επίσκεψη της Ίντερ Μαϊάμι στον Λευκό Οίκο αποτελεί μέρος μιας μακρόχρονης παράδοσης στο αμερικανικό αθλητικό σύστημα, όπου οι πρωταθλητές μεγάλων διοργανώσεων τιμώνται με επίσημη πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ