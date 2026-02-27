«Τρέλα» στο Πουέρτο Ρίκο για τον Μέσι - Οπαδός έτρεξε προς τον Αργεντίνο και τον... ξάπλωσε (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι βρήκε δίχτυα με πέναλτι στο 69ο λεπτό και χάρισε στην Ίντερ Μαϊάμι τη νίκη με 2-1 απέναντι στην Ιντεπεντιέντε ντε Βάλε, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Μπαγιαμόν του Πουέρτο Ρίκο, μπροστά σε περίπου 20.000 θεατές.

Η βραδιά, ωστόσο, σημαδεύτηκε από ήπια επεισόδια, όταν αρκετοί φίλαθλοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο στην προσπάθεια τους να φωτογραφηθούν με τους αστέρες της ομάδας ιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ένας από αυτούς άρπαξε τον 38χρονο Αργεντινό, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, πριν απομακρυνθεί από την ασφάλεια του γηπέδου.

Raut wajah kesal Lionel Messi karena dibuat terjengkang oleh seorang pitch invader di laga persahabatan Inter Miami di Puerto Rico hari ini. 🤦‍♂️pic.twitter.com/oTG7bhPrOB — Extra Time Indonesia (@idextratime) February 27, 2026

Παρά την ένταση και την καθυστέρηση σχεδόν μίας ώρας για την έναρξη, οι δύο ομάδες μπήκαν τελικά στον αγωνιστικό χώρο, με το κοινό να αποθεώνει τους αστέρες της ομάδας του MLS.