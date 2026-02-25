Μετανιωμένος ο Μέσι: «Δε θέλω τα παιδιά μου να κάνουν το ίδιο, σπατάλησα το χρόνο μου»

Ο Λιονέλ Μέσι έχει πραγματοποιήσει την πιο επιτυχημένη καριέρα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έχει κατακτήσει όλα τα ομαδικά και ατομικά τρόπαια, που μπορούσε να κατακτήσει, ανήκει στο «πάνθεον» των κορυφαίων όλων των εποχών και πολλοί σύγχρονοί του ισχυρίζονται πως είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που γνώρισε ποτέ το άθλημα.

Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίζεται μετανιωμένος και ο λόγος δεν αφορά το ποδόσφαιρο. Με ωριμότητα και διάθεση για ενδοσκόπηση και αυτοκριτική, παραδέχθηκε στο «Miro de Atras» πως έχει πληγωθεί από επιλογές του παρελθόντος, που του κόστισαν ακριβά, στερώντας του πολύτιμες εμπειρίες.

Ο Αργεντίνος μάγος της μπάλας αποκάλυψε πως η επιλογή να μη μάθει αγγλικά από μικρός, αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα για τον ίδιο, τόσο όταν βρισκόταν στη Μπαρτσελόνα, όσο και όταν μεταγράφηκε στο MLS για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι.

Messi wishes he would have learned English 🤞 pic.twitter.com/o1cr5qQZDe — ESPN FC (@ESPNFC) February 24, 2026

Ο Μέσι δήλωσε πως αισθάνεται μετανιωμένος, καθώς στη ζωή του προέκυψαν ευκαιρίες για να συνομιλήσει με σπουδαίες προσωπικότητες. Όμως η δυσκολία του να κατανοήσει τη γλώσσα, του στέρησε τη δυνατότητα να μοιραστεί τις σκέψεις του.

Για αυτό το λόγο, ο Αργεντίνος θρύλος ανέφερε πως δουλεύει σκληρά για να εμφυσήσει στα παιδιά του τις γνώσεις που αποκόμισε από τις δύσκολες αυτές εμπειρίες, προτρέποντάς τα να μορφωθούν από νωρίς και να μάθουν ξένες γλώσσες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μέσι

«Τον τελευταίο μου χρόνο στην Αργεντινή, από τότε που ήξερα ότι έφευγα, δεν έκανα τίποτα. Μετανιώνω για τόσα πολλά πράγματα, λέω στα παιδιά μου. Το να έχω καλή μόρφωση, να διαβάζω και να είμαι προετοιμασμένος.



Το ότι δεν έμαθα αγγλικά από μικρός... είχα χρόνο να το κάνω και δεν το έκανα, το μετανιώνω πολύ. Είχα απίστευτες ευκαιρίες να μιλήσω με σημαντικούς ανθρώπους, να κάνω μια συζήτηση και νιώθεις αδαής. Σκέφτεσαι, "Τι ηλίθιος, πόσο σπατάλησα τον χρόνο μου"».