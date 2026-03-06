Ο Μέσι στον Λευκό Οίκο: Το συλλεκτικό δώρο του Αργεντινού στον Τραμπ (vid)

Η επίσκεψη της Ίντερ Μαϊάμι στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της κατάκτησης του MLS Cup συνοδεύτηκε από μια σειρά ιδιαίτερων δώρων που πρόσφερε ο Λιονέλ Μέσι στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αργεντινός σταρ, στην πρώτη του παρουσία στον Λευκό Οίκο, παρέδωσε στον 47ο Πρόεδρο των ΗΠΑ μια φανέλα του συλλόγου με τον συμβολικό αριθμό «47» στην πλάτη.

Πέραν της φανέλας και μιας συλλεκτικής μπάλας ποδοσφαίρου, το δώρο που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν ένα limited edition ροζ ρολόι της Ίντερ Μαϊάμι. Το συγκεκριμένο αξεσουάρ έφερε στην πίσω πλευρά του την ειδική χάραξη με τα αρχικά «DJT».

Im in tears. President Trump is showered with tons of gifts, even a personally SIGNED soccer ball from arguably the best Soccer player EVER, Messi



There will NEVER be another Trump



I LOVE THIS MAN ❤️ pic.twitter.com/iq0SiYk1Fk — MAGA Voice (@MAGAVoice) March 5, 2026

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξήρε την πορεία του Μέσι και της ομάδας του. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε πως ο γιος του, Μπάρον, είναι θερμός υποστηρικτής του 38χρονου άσου, σημειώνοντας πως οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν κατ' ιδίαν νωρίτερα την ίδια ημέρα.